Aragonès reclama l'ús del transport públic a la inauguració de la nova estació de l'L5

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha reivindicat aquest diumenge la importància de la nova parada de metro de la L5 Ernest Lluch davant l'escalfament global: "Cada estació de metro que vam obrir és un pas més en la lluita contra el canvi climàtic".





Ho ha dit en declaracions als mitjans després d'inaugurar la parada al costat del vicepresident i conseller de Polítiques Digitals i Territori de la Generalitat, Jordi Puigneró; l'alcaldessa de l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), Núria Marín; la presidenta de TMB, Rosa Alarcón; i la historiadora i filla d'Ernest Lluch, Rosa Lluch.





Ha indicat que l'obertura de l'estació "contribueix precisament a la transformació verda de país", estalviant 673 tones de CO2 anuals, i ha reclamat la necessitat de potenciar el transport públic enfront de la mobilitat privada.





També ha destacat el paper del transport públic per a fer més fàcil la vida de la ciutadania: "Hem d'incorporar en tot el que són serveis públics del país la igualtat d'oportunitat i l'equitat d'accés, també per als serveis de transport públic".



"Perquè si no fem això, no podem parlar de la voluntat transformadora que tenim com Govern de Catalunya i que compartim pràcticament amb totes les administracions del país", ha afegit.



Quant al nom de l'estació, en homenatge a l'exministre socialista assassinat per ETA en el 2000, ha reivindicat que "porta el record d'una persona extraordinària que va fer una gran tasca i amb una vocació de treball per al conjunt de la ciutadania", i ha posat en valor el suport de Lluch al diàleg.



JORDI PUIGNERÓ



Per part seva, Puigneró ha celebrat que el projecte serveixi per a avançar cap al respecte amb el medi ambient i la igualtat d'oportunitats, i ha demanat el traspàs de les competències de la gestió d'infraestructures íntegrament: "Des de la proximitat les podem gestionar molt millor".



L'estació ha comptat amb una inversió de la Generalitat de 18 milions d'euros, i 15.000 persones la usaran cada any, segons les seves dades, i ha afegit que "fa d'enllaç entre Barcelona i L'Hospitalet, les dues ciutats més importants al país" quant a població.



Sobre les futures infraestructures de mobilitat que impulsi el seu departament, ha explicat: "Sabem on anem, sabem el que volem i ara tenim molt clar que hem de fer-les més robustes".



"La xarxa de ferrocarrils de la Generalitat s'ha d'ampliar, la L9 de Metre s'ha d'impulsar en el seu tram central, però també la L8 i la L10 han de ser prioritats per a aquest Govern", i s'ha compromès a descarbonizar la mobilitat.