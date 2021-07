Calonge vol convertir-se en el primer poble 'booktown' de Catalunya

@EP



L'Ajuntament de Calonge (Girona) ha rebut 130 propostes de projectes de llibreries, editorials i altres negocis al voltant de el llibre després d'anunciar al maig que buscava set llibreters per convertir el poble en la primera 'booktown' de Catalunya.





Ha rebut més un total de 210 demandes d'informació i el cap de setmana passat 56 emprenedors van anar a visitar els 15 locals que ofereixen, segons ha explicat el regidor de Cultura, Norbert Botella, en una entrevista d'Europa Press.





La idea de 'Calonge, poble de llibres' va sorgir de buscar alguna cosa "prou poderós" com per omplir les botigues buides de casc antic de la localitat.





Ha considerat que la iniciativa li anava a Calonge "com anell a el dit", perquè un dels requisits principals per passar a formar part de la xarxa de 'booktowns' del món és que el poble sigui bonic i tingui història.





"Volem posar a Calonge de moda, que sigui un aeroport de connexió cultural i un punt de trobada entre escriptors, intel·lectuals, músics i pintors", ha dit Botella.





EDUARDO MENDOZA I MARIA MERCÈ ROCA



El termini per rebre projectes interessats encara roman obert i a principis d'agost faran la selecció dels projectes a partir de criteris objectius i amb l'ajuda d'un tècnic del Gremi de Llibreters, que els indicarà quines propostes compleixen tècnicament amb els requisits mínims perquè siguin un negoci d'èxit.





Els tres elements que tindran en compte són el grau de compromís i il·lusió de el projecte, la rendibilitat i viabilitat econòmica i la seva filosofia.





Així, tenen previst que a la tardor es puguin obrir i a les llibreries, cadascuna apadrinada per un escriptor diferent, com Maria Mercè Roca o Eduardo Mendoza, als que ja tenen confirmats.





AJUTS



El projecte 'Calonge, poble de llibres' contempla ajudes de fins a 10.000 euros per subvencionar la compra d'elements de mobiliari, decoració, maquinària i l'equipament necessari per iniciar l'activitat, i ajudes de fins a 6.000 euros per a la contractació de personal.





També té una subvenció de fins al 50% i amb un màxim de 60.000 euros per a la rehabilitació d'immobles vinculats a les noves activitats econòmiques, i la bonificació de fins a un 90% en la taxa de llicència d'activitats.





Així mateix, el projecte inclou suport a la digitalització, suport en formació per desenvolupar habilitats empresarials i de gestió o contacte directe amb el servei d'ocupació de Calonge.