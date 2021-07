Mor Hugo Millán, un pilot de 14 anys, en una cursa de la Talent Cup

@EP





El pilot de 14 anys, Hugo Millán, ha mort a la cursa de la Talent Cup que s'ha disputat avui al circuit de Motorland a Aragó. El jove pilot se'n va anar a terra, va quedar enmig de la traçada i un dels seus rivals, Pawelec, no va poder esquivar-lo. La roda de Pawelec va colpejar a la zona de l'esquena i el coll a Hugo.





La caiguda va ser al revolt 5 i ràpidament van arribar les assistències per dur a Hugo Millán en ambulància fins al centre mèdic, però les ferides van ser tan greus que va morir sense que poguessin fer res per reanimar-lo. Ja ha estat traslladat a Saragossa on se li farà l'autòpsia.





La segona cursa de la Talent Cup va ser suspesa immediatament en conèixer la notícia de la mort d'Hugo Millán. És el primer incident d'aquestes característiques que passa des del 5 de juny de 2018 a Montmeló, quan va morir Andreas Pérez, un altre pilot de 14 anys que va morir en aquesta mateixa categoria.