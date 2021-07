El 'Paisaje de la Luz' del Passeig del Prado i el Retiro ja són Patrimoni Mundial per la Unesco

@EP





El 'Paisatge de la Llum' del Passeig del Prado i el Retiro aconsegueix ser inscrit en aquest 2021 com a Patrimoni Mundial per la Unesco. Aquesta suposa la inscripció de 49º fita espanyol. Espanya està situada per darrere d'Itàlia i la Xina en la llista de països amb més llocs inscrit en el Patrimoni Mundial per la Unesco.







La decisió ha estat comunicada a la 44º sessió de el Comitè de Patrimoni Mundial de la Unesco des de la Xina i aplaudida des del Museu del Prado, 'caserna d'operacions' de la candidatura espanyola.





El 'sí' de la inscripció de l''Paisatge de la Llum' com a Patrimoni Mundial per la Unesco ha tirat endavant, tot i que el Consell Internacional de Monuments i Llocs (ICOMOS) proposés que la candidatura fos ajornada encara indicant el potencial que podia tenir en el criteri d'avinguda arbrada.





L'origen d'aquesta inscripció data de 2014, quan Ana Botella va decidir que volia presentar l'eix Prado-Retiro a la Unesco per nomenar-Patrimoni Mundial. No obstant això, el mes passat va arribar un informe que semblava tirar enrere les pretensions que aquest eix fora Patrimoni Mundial, però avui s'ha sabut que l'eix Prado-Retiro ja forma part de la Unesco.