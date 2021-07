Les persones amb la pauta de vacunació completa segueixen augmentant

@EP





La vacunació a Espanya segueix anant a bon ritme. Segons les dades que s'han aportat des de la Conselleria de Salut de la Generalitat indiquen que el nombre de persones immunitzades contra el coronavirus segueix augmentant.





La variant delta segueix sent la dominant a Catalunya i això preocupa a les principals autoritats per la rapidesa amb la qual està s'expandeix. Per lluitar contra ella, l'única manera és la vacunació. Actualment, Catalunya ha administrat les dues dosis a 4.322.682 persones, amb el que ja tenen la pauta de vacunació completa. Això implica que és un 54,9% de la població total de la comunitat catalana.





No obstant això, on més està atacant el virus ara és en els joves que són els que no estan vacunats o estan en procés de vacunar-se. I en aquest cas són 4.904.888 persones les que ja han rebut la primera dosi, la qual cosa suposa que un 62,3% ja estaria començant a generar anticossos contra el virus.