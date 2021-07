Lourdes Ciuró assegura que les víctimes de la batalla de l'Ebre són memòria viva

@EP





La consellera de Justícia de la Generalitat, Lourdes Ciuró, ha reivindicat les víctimes i els combatents de la Batalla de l'Ebre, durant la Guerra Civil espanyola, al 83 aniversari del seu inici: "Són memòria viva, i a nosaltres ens toca mantenir-la i explicar-la als nostres joves perquè perduri ".





Ho ha dit aquest diumenge en un acte a Pinell de Brai (Tarragona), per recordar "la batalla més sagnant i cruenta de la Guerra Civil", al costat de l'alcaldessa del municipi, Eva Amposta, i el director general de Memòria Democràtica, Antoni Font, ha informat el Govern en un comunicat.





Ha assegurat que en el conflicte es va perdre una gran part de la població catalana, ja que va deixar "més de 100.000 baixes entre ferits, morts i desapareguts de diverses generacions, però bàsicament persones joves".





També ha subratllat el compromís de la Generalitat per "seguir lluitant i batallant per preservar la memòria democràtica, que permet tenir arrels" i configurar la història del territori.





"A les víctimes hi devem, i com a societat ho necessitem. Perquè el coneixement és un antídot davant els totalitarismes, que rebutgem en qualsevol dels seus diverses manifestacions", ha afegit.





Sobre el monument franquista de Tortosa (Tarragona), que ha definit com la iconografia franquista més imponent de el règim a Catalunya, ha remarcat la intenció de la Generalitat de retirar-la: "Volem que passi a la història. I que si pot passar aquest any, no passi l'any que ve ".