Quants documents has de portar sempre al cotxe?

Arriba l'agost i moltes persones agafen vacances. Amb elles i l'època de pandèmia molts decideixen desplaçar-se en cotxe i hi ha certes coses que no hem de passar per alt. Si un agent per al vehicle sempre hem de portar aquests quatre documents, ja que si no es porten al cotxe poden suposar una infracció amb la seva conseqüent multa.





PERMÍS DE CONDUCCIÓ





El primer que hem de portar sempre és el carnet de conduir i cal portar-lo sempre en vigor. Mai acceptaran un carnet que estigui caducat i ha de ser apte per al vehicle que porta la persona. En el cas de no tenir aquest permís de conducció es pot portar una autorització provisional que expedeix la dgt.





PERMÍS DE CIRCULACIÓ





També cal portar sempre al cotxe el permís de circulació. És el conegut certificat de matriculació que, bàsicament, proporciona les dades del vehicle com la data de matriculació, les característiques del vehicle, l'ús que se li dona a ell mateix i qui és el titular del cotxe o moto.





TARGETA D'INSPECCIÓ TÈCNICA





La targeta d'inspecció tècnica conté les dades únicament i exclusivament del vehicle. S'hi reflecteixen les característiques d'homologació com el fabricant, el model, el número d'identificació o la potència entre altres coses. Sempre cal portar-la al cotxe des del moment en què el vehicle supera la seva primera inspecció i a més amb ella va l'adhesiu del període de validesa que té aquesta inspecció.





ASSEGURANÇA





La realitat és que l'assegurança ja no és obligatori portar-ho damunt, però sí que ha d'estar vigent. Els agents poden consultar la seva validesa de manera telemàtica i cal tenir-ho en cas que hi hagi algun accident. Igual que amb els documents anar sense assegurança en el vehicle pot ser un motiu perquè els agents expedeixin una multa.