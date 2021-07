Martín Blanco ataca Salvador Illa perquè considera "molt legal" l'aval de les fiances

@EP





El portaveu de Cs al Parlament, Nacho Martín Blanco, ha acusat el líder del PSC al Parlament, Salvador Illa, de donar suport al separatisme: "El PSC hauria d'exercir d'oposició però el que fa bàsicament és blanquejar totes les martingales del separatisme ".





Ho ha dit en declaracions als periodistes aquest diumenge, en què ha retret a Illa que consideri "molt legal" el decret de la Generalitat perquè l'Institut Català de Finances (ICF) avali les fiances imposades pel Tribunal de Comptes.





"No ens sembla ni de bon tros 'molt legal', i molt legal no serà quan tres dels consellers de l'ICF han dimitit precisament veient aquesta amenaça que planava lògicament sobre ells d'incórrer en accions penals", ha dit.





ESPANYA "MULTINIVELL"



Pel que fa a el document que ha preparat el PSOE per la seva 40 Congrés Federal, que se celebrarà a València a l'octubre, ha criticat la idea d'Espanya multinivell que ha presentat el partit: "Com si Espanya no fos ja un país de tall federal que té elements d'estat compost, amb diferents nivells d'administració pública ".





Martín Blanco veu aquesta idea d'Espanya multinivell com "clarament contrària a la igualtat, clarament contrària a l'Espanya de ciutadans lliures i iguals, contrària a la solidaritat entre espanyols" perquè considera que les comunitats governades per partits que donin suport al PSOE rebrien privilegis que les altres no.





"El que té el PSOE al cap és un estat de tall confederal amb la ruptura de la sobirania nacional, amb la ruptura de la sobirania del conjunt de poble espanyol, per distribuir aquesta sobirania a 17 cosoberanías com diuen en alguns dels seus documents" , ha afegit.





SUSPENSIONS CAUTELARS



A l'ésser preguntat sobre les suspensions cautelars de la portaveu de Cs a l'Ajuntament de Lleida, Ángeles Ribes, i l'exdiputada al Parlament Sonia Serra, ha dit que "és important intentar fugir de soroll que alguns pretenen generar quan parlen de purgues, quan parlen d'una sistemàtica voluntat d'allunyar a aquells de són crítics amb la direcció ".





Ha explicat que, en el cas de Ribes, s'havien rebut moltes queixes per part dels afiliats del partit a Lleida: "No és una decisió arbitrària ni és una decisió per fer fora algú que és incòmode per a la direcció, a canvi: és una persona que amb qui havia generat problemes era amb els afiliats de Lleida ".





Ha afegit que el cas de Girona és un cas diferent, i ha dit que: "Les decisions que es prenen es prenen sempre d'acord amb el que ens diuen les agrupacions diferents que tenim en el conjunt d'Espanya i en aquest cas a Catalunya" .