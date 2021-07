El Dia de Galícia, un exemple de respecte institucional

Aquest 25 de juliol, Dia de Galícia, celebració de la festa de l'Apòstol -fins fa pocs anys, patró d'Espanya- ha constituït una jornada especial després dels efectes del covid -que encara segueix- i que va fer impossible que el passat any se celebrarà . En aquesta ocasió l'assistència de Rei Felipe VI -també la reina i els seus filles-, el president de govern, Pedro Sánchez, i alguns dels seus ministres acompanyats pel president de la Xunta de Galícia, Alberto Núñez Feijóo, l'alcalde de Santiago, Xosé Sánchez Bugallo i altres autoritats han donat una imatge de cooperació i respecte institucional exemplar, que molts governs autonòmics i ajuntaments haurien de prendre nota de com des de la discrepàncies institucional i política es pot conviure amb respecte a les institucions ia la Carta Magna. "El comandament ha de ser un annex de l'exemplaritat", deia Ortega i Gasset.





Els actes del Dia de Galícia s'iniciaven amb la tradicional Ofrena a l'Apòstol que ha realitzat el Rei Felip VI qui al referir-se a l'Apòstol ha dit que simbolitza la unitat d'Espanya i ha reivindicat el paper de la Corona com "pont entre el passat, present i futur ", Es va referir també" al sentiment inclusiu "i no excloent dels caminants i a l'aprenentatge que suposa la Ruta, amb experiències que ens formen. "En cada caminant, a cada pelegrí, sempre hi ha un amic que tendeix la mà".





A la tarda, després de la celebració del Reial Patronat de la Ciutat de Sant Jaume que ha portat centenars de milions a la ciutat, va tenir lloc el lliurament de la Medalla d'Or de Galícia que aquesta edició ha estat per a tot el personal que integra el dispositiu de vacunació contra el covid i ha comptat amb la presència de Rei, el president de govern, el president de la Xunta. , L'alcalde de Santiago i diferents autoritats civils, militars i judicials. Un acte en el qual s'ha visualitzat la cortesia i el respecte entre institucions. El president de la Xunta ha agraït al president del govern d'Espanya les accions realitzades per la seva comunitat autònoma. Mentre que Pedro Sánchez lloava la cooperació de la Xunta amb el govern espanyol. Un gest inusual en la política en els temps que corren i que hauria de ser exemple que les institucions que representen la ciutadania estan per sobre dels interessos partidistes. Deia Confuci que "quan el governant mateix obra rectament, exercirà influència sobre el poble sense donar ordres, i quan el governant mateix no obra rectament, totes les seves ordres seran inútils".





Celebració del Dia de Galícia @ep





La cordialitat, el respecte no està renyit amb les reivindicacions, així va quedar plasmat en els actes dels socialistes i el BNG, on el primer a Rianxo, el seu líder, Gonzalo Caballero, deia que cal posar-se a treballar per "renovar i actualitzar" l'Estatut d'Autonomia de Galícia aprovat el 1981. Mentre que Ana Pontón, del bloc, afirmava que el seu partit "era una alternativa sòlida i solvent, una alternativa de fiar". Reivindicacions legítimes dins d'un comportament democràtic. El mateix que la presència de Rei, que en cap moment va sentir el rebuig de les institucions ni la ciutadania, que han tingut un respecte democràtic.





Això contrasta amb la situació a Catalunya, on algunes institucions com la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona -hi ha més- té a bé aplicar la democràcia i el respecte a altres institucions amb el mètode de la "plastilina", que segons li convingui l'estira o la s'escurça. És a dir, és "adaptativa" als seus interessos polítics amb falta de respecte a les persones que no pensen com ells. Els dos penúltims casos-veurem més-, els tenim en l'absència del president català en la reunió de presidents autonòmics, a la qual ha anunciat que no pensa anar, i al gest de l'actriu Ada Colau amb la restitució de la fotografia del Rei a la sala de plens - per ordre judicial- i manifestava que la tornava a col·locar per imperatiu legal. Per això, la foto era ridícula i per mostrar la seva disconformitat, acudia amb una màscara amb els colors de la bandera republicana, en un gest més de la mestra en aquesta especialitat gesticular, i aprenent en la gestió municipal. És que el respecte i la cordialitat entre institucions no estan renyides amb les reivindicacions. "Molta gent que predica amb l'exemple podria estalviar-se perfectament el primer.", Deia el gran Jaume Perich.





Galícia ha donat una lliçó a tot Espanya de com es poden fer les coses bé.