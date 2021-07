Salut descarta que les vacunes siguin obligatòries a Catalunya

La secretària de Salut Pública de la Generalitat, Carmen Cabezas, ha descartat aquest dilluns que es vagi a obligar la població a vacunar-se contra el coronavirus, i ha afirmat que la seva aposta de l'Executiu és la de convèncer la ciutadania de les seves avantatges i la de "posar-ho molt fàcil".





En una entrevista de Rac 1, Cabezas ha indicat que han consultat en diverses ocasions i des del mes de gener al Comitè de Bioètica de Catalunya sobre la conveniència d'una vacunació obligatòria, i que no s'ha considerat necessària.





@ep







"Sempre ens diuen el mateix: que estem en un país que creu molt en les vacunes, que els nostres percentatges de vacunació són molt alts, i que cal seguir treballant per la via de la convicció", ha dit Cabezas, que ha insistit facilitar la vacunació de la població.





La secretària de Salut Pública ha recordat que la variant Delta del Covid-19 és més transmissible i més resistent a les vacunes però ha insistit en la importància de vacunar-: "La persona ben vacunada està ben protegida", ha dit Cabezas, que ha indicat que, tot i que ha baixat la pressió hospitalària, aquesta continua sent alta.





Pel que fa a la necessitat d'una tercera dosi de la vacuna, ha reconegut que no hi ha prou literatura científica al respecte i ha indicat que no s'ha discutit en les reunions interterritorials de salut; i que en qualsevol cas la prioritat és tenir vacunada a la totalitat de la població amb la pauta completa.





Ha recordat que el 40% dels catalans entre els 30 i 39 anys encara no estan vacunats; ha indicat que al setembre podria estar vacunada més del 70% de la població amb pauta completa, i ha afirmat que l'objectiu és vacunar les franges més joves --de 12 a 16 anys-- "com més aviat", encara que no ha pogut assegurar que sigui abans de l'inici de curs escolar.