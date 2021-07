Voluntaris de CaixaBank a Catalunya acompanyen més de 1.700 persones grans durant la pandèmia

Prop de 100 voluntaris de CaixaBank a Catalunya han acompanyat a més de 1.700 persones grans durant aquest 2021 per la pandèmia, segons ha informat la fundació en un comunicat aquest dilluns.





Entre altres coses, han impulsat activitats socioeducatives en residències com L'Onada de Riudoms (Tarragona), realitzat trucades periòdiques per mantenir el contacte amb avis de l'Esplai de Santa Cristina d'Aro (Girona) i organitzat iniciatives per acompanyar els residents de centre Ca la Sileta de Palau d'Angesola (Lleida).





A nivell estatal, més de 200 voluntaris han participat en un total de 110 activitats que han atès més de 2.000 persones, i durant l'estiu un total de 50 seguiran atenent gran en situació vulnerable redactant cartes, poemes o relats, impartint classes de eines de comunicació digital, celebrant els seus aniversaris, fent seguiment telefònic i organitzant sortides i passejades a l'aire lliure.