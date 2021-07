Pablo Casado posa rumb a Colòmbia per a frenar el populisme

El líder de PP, Pablo Casado, viatja aquest dilluns a Colòmbia per veure a l'endemà amb el president de país, Iván Duque, i participar en un fòrum organitzat per la Fundació Concòrdia i Llibertat a Bogotà sobre com frenar l'avanç dels populismes, segons han informat a Europa Press fonts populars.





Casado, que estarà acompanyat per la secretària d'Internacional de PP, Valentina Martínez, i el portaveu adjunt de el Grup Popular al Congrés, Pablo Hispán, ha estat convidat per Duque a dinar dimarts al Palau de Nariño, residència oficial i seu de treball de el president colombià.





Pablo Casado amb Iván Duque @ep





Amb aquest viatge, el cap de l'oposició vol donar un impuls a la seva agenda internacional després que la pandèmia hagi limitat aquestes trobades. De fet, en principi tenia intenció d'ampliar aquesta gira a més països de Llatinoamèrica però la situació dl Covid en alguns d'ells ha portat a el partit a limitar la sortida d'Espanya només a Colòmbia, han precisat les mateixes fonts.





A l'agost de 2018, tot just dues setmanes després de ser elegit president de PP, Casado va realitzar precisament el seu primer viatge internacional a Colòmbia per assistir a la presa de possessió de Duque com a nou president de la República, amb el qual manté una bona relació, segons fonts del seu entorn.





El passat mes de juny, el president del PP va expressar públicament la seva "rotunda condemna" davant l'atemptat sofert per Duque i li va traslladar la seva solidaritat per aquest "atac a les institucions democràtiques colombianes", després que l'helicòpter en què viatjava el president fos atacat a trets a la ciutat de Cúcuta.





NOVES PROTESTES A COLÒMBIA





Casado també participarà dimarts en un seminari que organitza la Fundació Concòrdia i Llibertat al costat de el partit Centre Democràtic de Duque i que versarà sobre el reforçament dels partits de centre-dreta davant a l'avanç del populisme a Amèrica Llatina.





Aquest fòrum, en el qual es preveu que intervinguin també ministres de Govern colombià, s'emmarca en un programa de la Fundació Concòrdia i Llibertat centrat en l'enfortiment institucional a Amèrica Llatina que el PP vol rellançar després d'any i mig amb els viatges paralitzats per la pandèmia, segons les fonts consultades.





Aquest viatge de Casado coincideix amb les noves protestes antigovernamentals que es van produir aquesta setmana a Colòmbia coincidint amb el Dia de la Independència --que es va saldar amb 70 persones detingudes--, un moment en què es produeix la inauguració de la legislatura al Congrés i en el qual el Govern de Duque ha radicat una nova proposta de reforma tributària, germen de les protestes a finals d'abril.





COMBATRE EL POPULISME AMB LES IDEES





El passat 8 de juliol, en un curs d'estiu al costat de l'expresident d'Argentina, Mauricio Macri, organitzat pel Grup Popular Europeu, Casado ja va advertir contra els populismes i va avisar que "utilitzen les institucions com una closca buit en el qual s'infiltren jo les dupliquen o les arrasen".





Després d'assegurar que el Govern de Pedro Sánchez és "pur populisme, pur fracàs en la capacitat de gestió i pura enginyera social", el president del PP ha subratllat que han de combatre aquest populisme amb les idees que defensa el seu partit.





"Però és veritat que hem d'estar més organitzats", va manifestar, al·ludint llavors a les protestes que estan patint els governs de Colòmbia, Xile o Equador. "Tenim una capacitat d'organització i d'activisme menor del que ells fan", ha postil·lat Casado.





Fonts del PP han assenyalat que en aquest seminari de la Fundació Concòrdia i Llibertat es posarà èmfasi en el que succeeix a Cuba i Veneçuela, que "pateixen el populisme", sense obviar el debat polític que s'ha viscut recentment a Espanya després que el Govern de coalició de PSOE i Unides Podem hagi rebutjat referir-se a Cuba com una dictadura.