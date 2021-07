Llancen alerta per fortes tempestes a Barcelona i Girona

La direcció general de Protecció Civil i Emergències ha alertat l'est i al nord-est de la Península perquè aquest dilluns tindran pluges intenses i tempestes fortes que poden estar acompanyades de calamarsa.





Així, d'acord amb les prediccions de l'AEMET, s'espera que les pluges més intenses es produiran aquest dilluns a Girona, Barcelona, Terol, Múrcia, Almeria, València i Alacant, on es podran acumular entre 30 i 40 litres per metre quadrat en una hora i fins i tot es podria arribar als 60 litres per metre quadrat en una hora, el que es considera pluja torrencial, que poden donar lloc a inundacions.





@ep





En concret, les zones previsiblement més afectades són l'àrea Pirenaica, al nord-est de Catalunya, sud de el sistema Ibèric i les zones de sud-est peninsular i la Comunitat Valenciana. Tampoc descarta que afecti l'oest de Balears.





Protecció Civil i Emergències recomana que davant les pluges intenses dels conductors disminueixin la velocitat, extremin les precaucions i no s'aturi en zones on pugui discórrer gran quantitat d'aigua.





En cas d'haver de viatjar, aconsella circular preferentment per carreteres principals i autopistes i en cas de tempestes sobtades i pluges intenses recomana tenir en compte el lloc on s'aparquen els vehicles.





El ràpid ascens de el nivell de les aigües pot danyar els vehicles aparcats sobre zones inundables i, a més, arrossegar-los, provocant danys a béns aliens i fins i tot obstaculitzar el flux natural del corrent.





En cas que comenci a ploure de manera torrencial, hi ha risc d'inundació, per la qual cosa recomana no travessar ni amb el vehicle ni a peu els trams inundats, perquè desconeix el que pot haver sota de l'aigua i localitzeu els punts més alts de la zona i no s'ha de tractar de salvar l'automòbil enmig d'una inundació.





En cas d'estar al camp, aconsella allunyar-se dels rius, torrents i zones baixes de vessants i turons, evitant travessar guals inundats i dirigir-se als punts més alts de la zona. No obstant això, el difícil pronòstic dels fenòmens tempestuosos aconsella mantenir-se informat en tot moment de la possible evolució dels canvis meteorològics.





D'altra banda, davant el risc de tempestes, Protecció Civil recorda que el perill de les tempestes per a les persones es produeix fonamentalment en camp obert. No obstant això, en els nuclis urbans hi ha perill de caiguda de llamps, pel que és convenient col·locar

prop dels edificis per protegir-se.





En els habitatges s'aconsella evitar els corrents d'aire. Si va conduint, un vehicle tancat pot ser un bon refugi i en cas que la tempesta els sorprengui al camp, cal evitar córrer i estar a llocs elevats, com els alts dels turons, carenes o divisòries. També insisteix en no refugiar-se sota els arbres i allunyar-se de filats i objectes metàl·lics.