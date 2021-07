Aquestes són les deu pel·lícules més vistes de Netflix a tot el món

Netflix ha actualitzat el seu top 10 de les pel·lícules originals més vistes. Per segon any consecutiu, 'Tyler Rake', la cinta d'acció protagonitzada per Chris Hemsworth, lidera el rànquing en el qual entren diverses novetats, com 'La vella guàrdia', 'Enola Holmes' o 'Exèrcit dels morts', el retorn de Zack Snyder a l'apocalipsi zombi.





Seu de Netflix a Espanya @ep





Com ja va passar l'any passat en aquestes dates, Netflix ha tornat a compartir la llista de les deu pel·lícules més vistes en la història de la plataforma. El servei en streaming és conegut per ser una companyia molt hermètica a l'hora de fer públiques les seves dades d'audiència, tant que moltes vegades tampoc els comparteix amb els creadors dels seus continguts.





Així ha quedat el rànquing publicat per la companyia:





1. Tyler Rake (Extraction): 99.000.000 visionats.





2. A cegues (Bird Box): 89.000.000 visionats.





3. Spenser: Confidencial: 85.000.000 visionats.





4. Sis a l'ombra: 83.000.000 visionats.





5. Criminals al mar: 83.000.000 visionats





6. La vella guàrdia: 78.000.000 visionats.





7. Enola Holmes: 76.000.000 visionats.





8. Projecte Power: 75.000.000 visionats.





9. Exèrcit dels morts: 75.000.000 visionats.





10. Ser pare: 74.000.000 visionats.