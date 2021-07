Els Mossos han posat aquest cap de setmana el doble de sancions que l'anterior

@mossos





Els Mossos d'Esquadra han posat aquest cap de setmana 1.411 sancions per incomplir restriccions relacionades amb la pandèmia, fet que suposa el doble que el cap de setmana anterior, quan van posar 710.





Ho ha explicat el portaveu de Mossos, Joan Carles Molinero, en roda de premsa al costat de la subdirectora de Protecció Civil Imma Solé, i el director de l'Agència de Salut Pública, Xavier Llebaria.





Ha estat el segon cap de setmana que els Mossos han desplegat dispositius per controlar el toc de queda, en els quals també han participat les policies locals, i aquesta restricció suposa 912 de les sancions imposades aquest cap de setmana.





També hi ha hagut 160 sancions per no portar la mascareta i la resta estan relacionades amb botellons i restriccions com aforament i horaris de tancament en locals.





Molinero ha assenyalat que a Barcelona i algunes zones de costa han sancionat o advertit sobretot a turistes que afirmen desconèixer les restriccions.