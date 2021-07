¿Se'ns cau més el cabell a l'estiu?

Durant els mesos d'estiu, el nostre cabell pateix l'impacte de l'exposició perllongada al sol i de les altes temperatures, la qual cosa provoca que molts fol·licles pilosos entrin en fase telògena o de repòs, on el pèl és molt més propens a la caiguda. A més, factors externs com el clor o l'aigua de la mar poden fomentar el trencament de cabells i que aquest es torni més fràgil, asseguren des de la clínica de medicina capil·lar MC360.





"Tot i que la temporada d'estiu no és una època en la qual sola produir-se una caiguda més gran de cabells, el fet de no tenir cura del cuir cabellut durant aquest període sí que pot donar lloc a una major caiguda en els mesos posteriors. Per això, s'han de prendre mesures preventives per evitar el trencament de la mateixa ", indica el Dr. Domínguez, expert en medicina capil·lar de la clínica MC360.





@unsplash





Una de les causes d'alteració estructural en la tija dels cabells és l'exposició solar. En aquest cas, la radiació ultraviolada del sol indueix la degradació de la queratina i altres proteïnes de cabells, produint canvis morfològics en el mateix; el que pot portar a que el cabell es torni més feble, trencadís, aspre i perdi al seu torn rigidesa. Al mateix temps, aquesta radiació indueix canvis bioquímics en la coloració al degradar el pigment dels cabells, encara que la melanina el protegeix d'aquestes radiacions, de manera que aquestes són més perjudicials per als pèls tenyits.





"A més del dany que les radiacions ultraviolades del sol poden provocar-nos en el cabell, les cremades solars poden donar lloc a una pèrdua definitiva de la mateixa per lesions cicatricials. El dany induït per aquestes radiacions solars pot arribar a ser tan greu com la fotocarcinogènesi", explica el Dr. Domínguez.





D'altra banda, l'aigua de la mar i la sorra que es poden acumular en el cuir cabellut, o la sudoració excessiva que experimentem durant els mesos d'estiu, tendeixen a ressecar el cabell i el cuir cabellut, podent afeblir el seu color natural. Així mateix, el clor i els àcids de les piscines no només poden danyar la coloració, sinó també la qualitat i força de cabells.





Entre els consells principals per evitar la caiguda de cabells a l'estiu, els especialistes de la clínica de la clínica de medicina capil·lar destaquen:





Rentar el cabell adaptant la freqüència de rentat segons cada tipus de cabell, especialment després d'un episodi de sudoració intensa. És molt important aclarir el cabell amb aigua dolça després de banyar-nos en aigües salines o en piscines amb aigües clorades.





Utilitza barrets i gorres, la mesura més eficaç de protecció davant l'exposició solar. "A més, l'ús de fotoprotectors solars s'ha d'estendre al cabell, sent més recomanable en boira i amb un factor de protecció 50", aconsellen des MC360.





Cuidar l'alimentació i hidratació, amb una dieta especialment rica en fruites i verdures, per contrarestar els efectes oxidants sobre el nostre organisme.





Acudir a metge especialista, sobretot en el cas de cremada solar del cuir cabellut o davant un quadre agut de caiguda. A més, s'aconsella demanar diagnòstic si, després de l'estiu, es comença a observar una disminució considerable de la qualitat de cabells o aquest es mostra trencadís.