Dues variants d'un gen són claus per a desenvolupar formes greus de Covid-19 en homes joves

Un estudi de l'Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge (Idibell), l'Institut Català d'Oncologia (ICO), l'Hospital de Bellvitge i la Universitat de Barcelona (UB) ha identificat dues noves variants en el gen TLR7 que podrien predisposar a patir una covid-19 més severa i que explicarà per què alguns homes joves sense antecedents clínics desenvolupen pneumònia greu.





L'estudi, publicat a 'Frontiers in Immunology' i amb participació de la Universitat de Radbound (Països Baixos), ha analitzat la presència de variants deletèries en 14 homes joves entre 30 i 45 anys sense antecedents clínics, que havien necessitat respiració artificial per tractar la covid-19, ha informat aquest dilluns l'Idibell en un comunicat.





La seqüenciació completa del gen TLR7 va posar en evidència que dos dels pacients presentaven dues noves variants fins ara no descrites, i els germans homes d'aquests dos pacient també les presentaven i havien patit una covid-19 greu.





Aquests resultats donen suport l'ús de cribratges genètics a la recerca de mutacions en el gen TLR7 en homes joves sense aparents factors de risc per al coronavirus.





"Diagnosticar deficiències en TLR7 no només ens pot ajudar a triar el millor tractament per al pacient, també ens pot servir per identificar aquells pacients presimptomàtics en risc i dur a terme investigacions terapèutiques prematures", ha dit la cap del grup de Càncer Hereditari de l' Idibell i de l'ICO, Conxi Lázaro.





Al juliol de 2020 es va descriure per primera vegada la relació entre mutacions del gen TLR7 i una covid-19 severa en dues parelles de germans, uns resultats que es van replicar en un estudi italià en el qual es va observar que el 2,1% dels homes menors de 60 anys amb cas greu eren portadors de variants patològiques de TLR7, mentre que aquestes variants no es trobaven en cap cas lleu o asimptomàtic.





El gen que codifica per TLR7 es troba en el cromosoma X, de què les dones presenten dues còpies i els homes sols una, de manera que perquè la funció del receptor es vegi afectada, en dones cal que les dues còpies estiguin alterades, en canvi en els homes amb una mutació en l'única còpia ja pot haver conseqüències funcionals.





"Aquestes troballes reafirmen el paper clau de TLR7 en el reconeixement del Sars-COV-2 i en la iniciació d'una resposta immunitària antiviral primerenca", ha explicat l'investigador principal de l'Idibell Xavier Solanich.