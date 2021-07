Vox dóna per trencades les seves relacions amb el PP per la declaració contra Abascal a Ceuta

Jorge Buxadé @ep





Vox ha donat per trencades les relacions amb el PP per considerar-lo "cooperador necessari" perquè el seu líder Santiago Abascal fos declarat divendres passat 'persona no grata' a Ceuta i que el president d'aquesta ciutat autònoma, el popular Juan Jesús vives, hagi justificat aquesta posició.





"Considerem que el PP, amb la seva abstenció, i amb les declaracions de Vives ha trencat relacions amb Vox, prenem nota i donem les relacions trencades", ha assenyalat el vicepresident del Comitè d'Acció Política de Vox, Jorge Buxadé, en roda de premsa des de la seu nacional del partit.





Buxadé sosté que el PP ha de decidir ara si reconsidera la seva "errònia" decisió i desautoritza "d'alguna manera" al seu president de Ceuta o, en cas contrari, "no podrà seguir reclamant ajuda a Vox per les seves propostes en ajuntaments o assemblees autonòmiques ".





El dirigent de Vox ha acusat el PP de fer-se "cooperador necessari" en l'estratègia de "deshumanització" i "demonització" del seu partit amb aquesta decisió contra Abascal i d'haver posat "en el focus de la violència" als seus afiliats, simpatitzants i càrrecs.