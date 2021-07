El TSJC cita a Torrent el 15 de setembre investigat per presumpta desobediència

Roger Torrent @ep





El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha citat pel 15 de setembre a l'expresident de Parlament i conseller d'Empresa i Treball, Roger Torrent, per declarar com investigat per presumpta desobediència.





En un acte, cita per al mateix dia a l'aleshores vicepresident primer de la Mesa de Parlament, Josep Costa; a secretari primer, Eusebi Campdepadrós; i a la secretària quarta, Adriana Delgado.





Aquesta causa part d'una querella de la Fiscalia contra els exmembres de la Mesa de la cambra catalana per presumptament desobeir el Tribunal Constitucional (TC) al tramitar propostes de resolució relacionades amb el procés independentista --una reivindicava l'autodeterminació i una altra reiterava la reprovació a l' Rei--.