Alerta per la presència d'un agent cancerigen a diversos gelats de Nestlé

Dins de l'alerta alimentària que ve desenvolupant-se en tota la Unió Europea des de finals de juny, treballadors de diverses cadenes de distribució han facilitat a FACUA-Consumidors en Acció llistats de gelats de la multinacional suïssa Nestlé que estan retirant de les seves prestatgeries després diferents avisos de l' fabricant, Froneri, per la presència del cancerigen òxid d'etilè en l'additiu estabilitzant E410 (també anomenat goma de garrofí o garrofa).





Nestlé @facua





La relació de productes objecte de retirada rebuda per FACUA inclou 46 varietats de gelats fabricats per Froneri de les marques Nestlé, Milka, Toblerone, Nuii, Oreo, Princesa, La Lechera i Smarties, tots ells comercialitzats per la firma suïssa a Espanya. L'associació adverteix que la llista no és necessàriament completa, ja que forma part d'alertes de retirada de la comercialització de productes de Froneri / Nestlé difoses a nivell intern per les cadenes Carrefour, Dia i Covirán. Pots descarregar la llista en aquest enllaç (en ella s'identifiquen els lots amb els que els identifiquen les tres superfícies comercials).





FACUA ha reclamat a Nestlé i Froneri que actuïn amb transparència i facin pública la llista completa de productes afectats. De moment, Froneri s'han limitat a incloure en la seva pàgina web un avís on insta els consumidors a teclejar els sis primers dígits del lot del gelat que hagin adquirit per saber si pot estar contaminat. Una cosa que els impossibilita conèixer si han consumit un producte amb la substància que està donant origen a la seva retirada si ja van tirar l'envàs.





L'associació també ha instat a l'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició (AESAN) del Ministeri de Consum a que publiqui la llista de gelats contaminats. FACUA considera lamentable que fins a la data, l'organisme només hagi inclòs a la seva web sengles enllaços als continguts de les pàgines de Mars i Nestlé relatius a l'alerta.





Mars, l'únic fabricant que ha estat transparent





L'únic fabricant que ha fet pública fins avui la llista de productes objecte de retirada per contaminació amb òxid d'etilè a Espanya és Mars, que ha donat a conèixer al seu web que es tracta de determinats gelats M & M s, Snickers i Twix.





FACUA aconsella als usuaris que tinguin un dels productes afectats a casa que s'abstinguin de consumir-los i procedeixin a tornar-los als establiments perquè els reemborsin els diners. L'associació reclama al conjunt de la resta de fabricants i empreses de distribució que actuïn també amb transparència i facin llista la llista de productes contaminats que han elaborat o comercialitzat.





En aquest sentit, l'associació adverteix que nombrosos establiments d'hostaleria i botigues d'alimentació podrien seguir comercialitzant-si no els van adquirir a través del distribuïdor sinó de forma directa en hipermercats abans de la seva retirada. Per això, insisteix en la necessitat no només que les comunitats autònomes vigilin els protocols de retirada, sinó que hi hagi transparència cap als consumidors sobre els productes afectats.





L'òxid d'etilè és, com ha indicat la Aesan, una "substància activa en productes fitosanitaris no està aprovat a la UE ni, per tant, a Espanya. Es tracta d'una substància classificada com mutagènica, carcinogènica i tòxica per a la reproducció" .