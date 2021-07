Presó permanent revisable per 3 assassinats contra una banda de narcotraficants a Barcelona

L'Audiència de Barcelona ha condemnat a presó permanent revisable a un dels membres d'una banda de narcotraficants que va jutjar com a acusats de tres assassinats i un quart intent com a venjança per l'assalt a una de les seves cases que servia com a magatzem de droga.





La sentència el condemna a presó permanent revisable per tres delictes d'assassinats i a 20 anys de presó per un altre assassinat en grau de temptativa.





Audiència de Barcelona @ep





També se li imposa indemnitzar les famílies de les víctimes amb 210.000 euros i el tribunal l'absol de delicte de tinença il·lícita d'armes.





Un altre dels acusats ha estat condemnat a 14 mesos de presó per un delicte de pertinença a organització criminal i també queda absolt de delicte de tinença il·lícita d'armes.





Els altres dos membres de la banda enjudiciats han estat absolts de tots els delictes dels quals estaven acusats, incloent assassinat, tinença il·lícita d'armes i pertinença a organització criminal.





En el judici amb jurat, les defenses dels quatre acusats van afirmar que no tenien cap relació amb els fets i van demanar l'absolució, mentre que la Fiscalia reclamava condemnar-los a tots a la presó permanent revisable pels tres assassinats, que suposadament van tramar després d'adonar- que un dels seus socis havia ajudat a una altra banda en el robatori a la seva vivenda.





Es van citar amb ell, el van portar a una zona de naus industrials a Sant Joan Despí (Barcelona) i allà, tenint-el "immobilitzat, amb les mans lligats a l'esquena i amb el cap cobert amb un sac de tela", presumptament li van executar amb un tret al cap.





Després, seguint el seu "pla de venjança o càstig" per matar els implicats en el robatori, amb l'ajuda d'un dels membres de la banda rival, dos dels acusats van entrar a la casa on hi havia les altres dues víctimes i la núvia d'un d'ells, a qui un dels homes va protegir amb el seu cos i va sobreviure a l'atac.