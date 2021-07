Una dosi d'AstraZeneca és eficaç en un 87% contra l'hospitalització o la mort per la variant Delta

Dades del món real al Canadà han evidenciat que una dosi de la vacuna contra la COVID-19 d'AstraZeneca i la Universitat d'Oxford (Regne Unit) és un 82 per cent eficaç contra l'hospitalització o la mort causada per les variants Beta / Gamma de l' virus de la SARS-CoV-2, així com un 87 per cent enfront de la Delta i un 90 per cent enfront de l'Alfa.





Vacuna d'AstraZeneca @ep





Segons aquests resultats, la vacuna va ser eficaç contra la malaltia simptomàtica més lleu encara que, atès que les dades només es van comunicar després d'una primera dosi en lloc de l'esquema de dues dosis indicat, en el que se sap que l'eficàcia és major en aquest context de la malaltia, l'eficàcia va ser menor que contra la malaltia greu. L'eficàcia de la vacuna contra qualsevol malaltia simptomàtica va ser del 50 per cent contra les variants Beta / Gamma, i del 70 per cent i 72 per cent contra les variants Delta i Alfa, respectivament.





Un assaig de fase I / II dut a terme per la Universitat d'Oxford i la Universitat de Witwatersrand al gener havia mostrat una eficàcia limitada contra la malaltia lleu a causa principalment de la variant Beta. No va poder determinar adequadament l'eficàcia de la vacuna contra la malaltia greu, inclosa l'hospitalització i la mort, atès que els subjectes eren predominantment adults joves i sans que només van experimentar la malaltia lleu.





"Amb diferents variants que amenacen amb interrompre la nostra ruta de sortida de la pandèmia, aquesta evidència el món real mostra que la nostra vacuna proporciona un alt nivell de protecció contra les formes més greus de la malaltia, fins i tot després d'una sola injecció. És essencial que seguim protegint al major nombre possible de persones en tots els racons de món per avançar-nos a aquest virus mortal ", ha comentat el vicepresident executiu de R + d de productes biofarmacèutics d'AstraZeneca, Mene Pangalos.





L'anàlisi va incloure a 69.533 individus que van donar positiu en la prova de la SARS-CoV-2 durant el desembre de 2020 a maig de 2021 a Ontario (Canadà); amb 28.705 (6,8 per cent) positius per a les variants no preocupants de la SARS-CoV-2 i 40.828 (9,7 per cent) positius per a una variant preocupant.