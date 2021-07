Mars retira diversos lots de gelats M&M s, Snickers i Twix al detectar un agent cancerigen

En el marc de l'alerta alimentària que ve desenvolupant-se en tota la Unió Europea, Mars ha procedit a la retirada de diversos lots de gelats M & M s, Snickers i Twix per la seva contaminació amb òxid d'etilè en l'additiu estabilitzant E410 (també anomenat goma de garrofí o garrofa).





A Espanya, on aquests gelats es comercialitzen a través de l'empresa Frigo (propietat d'Unilever), Mars és el primer fabricant que ha inclòs a la seva web la llista de productes que estan sent objecte de retirada.





FACUA-Consumidors en Acció aconsella als usuaris i us que tinguin un dels productes afectats a casa que s'abstinguin de consumir-los i procedeixin a tornar-los als establiments per al els reemborsin els diners. L'associació reclama a la resta de fabricants i empreses de distribució que actuïn també amb transparència i facin llista la llista de productes contaminats que han elaborat o comercialitzat.





En concret, Mars ha assenyalat en el seu web els lots afectats ( pots veure el llistat complet a la pàgina de Mars ) de vuit tipus de les seves gelats M & M 's Xocolata de pal de 63g (Multipack x4); M & M 's Cacauet de pal de 62g (Multipack x4); M & M 's Cacauet de pal de 62g; Snickers en barra de 48g (Multipack x6); Snickers Xtra en barra de 66G; Twix en barra 40g; Twix en barra de 34,2g (Multipack 6) i Twix Xtra en barra de 47G.





L'empresa assenyala a la seva web que "cap altra marca, producte, nombre de lot o dates de consum preferent de Mars es veuen afectats". "Estem treballant amb les autoritats de seguretat alimentària pertinents i els nostres clients i distribuïdors per assegurar-nos que els consumidors estiguin a la diana de la recuperació", afegeix.





FACUA critica la tardança en la qual està incorrent l'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició (AESAN) en la comunicació dels aliments afectats per aquesta alerta, que va començar el passat 22 de juny.





En aquest sentit, l'associació adverteix que nombrosos establiments d'hostaleria i botigues d'alimentació podrien seguir comercialitzant-si no els van adquirir a través del distribuïdor sinó de forma directa en hipermercats abans de la seva retirada. Per això, insisteix en la necessitat no només que les comunitats autònomes vigilin els protocols de retirada, sinó que hi hagi transparència cap als consumidors sobre els productes afectats.





L'òxid d'etilè és, com ha indicat la Aesan, una "substància activa en productes fitosanitaris no està aprovat a la UE ni, per tant, a Espanya. Es tracta d'una substància classificada com mutagènica, carcinogènica i tòxica per a la reproducció" .





FACUA assenyala que els consumidors tenen dret a conèixer si algun producte ha posat en risc la seva salut per contenir aquesta substància o si hi ha encara algun en el mercat que haurien abstenir-se de comprar o han de tornar si encara no ho han consumit.