Metges de Catalunya articularà "totes les mesures" per evitar que es cancel·lin les seves vacances

El secretari general del sindicat Metges de Catalunya (MC), Xavier Lleonart, ha avisat que s'articularan "totes les mesures" que tenen al seu abast davant una eventual cancel·lació de les vacances amb el personal sanitari per l'impacte de la cinquena onada de la pandèmia .





En declaracions a Europa Press aquest dilluns, ha subratllat que el sistema sanitari està exhaust i els seus professionals necessiten descansar després de 16 mesos continuats de lluita contra el virus: "És una línia vermella que des d'aquesta casa no tolerarem".





Metges de Catalunya @ep





Lleonart ha advocat per establir un nou model de sistema sanitari que "respecti" al personal i que inclogui millores retributives i laborals perquè els professionals deixin d'estar, al seu parer, mal pagats i maltractats.





Sobre la cinquena onada de la pandèmia, ha acusat les administracions del seu impacte davant la falta de previsió i també els ha culpat de pretendre sotmetre al personal sanitari a un "règim d'esclavitud" amb una eventual cancel·lació de les vacances.





Ha alertat que s'han incrementat les baixes entre els professionals fins a un 9%, "sobretot per depressió i ansietat"; i ha raonat que cancel·lar vacances ara seria un greuge comparatiu per a aquells professionals que ja les han fet.





TEMPESTA "PREVISIBLE"





"Ha estat una tempesta perfecta, que no per ser perfecta era menys previsible", ha sostingut Lleonart sobre l'impacte de la cinquena onada en un context de relaxació de les mesures, augment de la interacció social i franges d'edat amb una cobertura vacunal baixa , entre d'altres.





En relació a aquella activitat que el sistema sanitari ha deixat d'atendre per centrar-se en l'activitat del Covid-19, ha avançat que aquesta demora es pagarà en els propers mesos i anys amb morts: "Hi haurà gent que per falta de diagnòstic morirà i serà culpa de l'administració ".





MÉS MESURES





Ha demanat als responsables polítics que prenguin "mesures decidides" de cara a restringir la interacció social a tots els nivells i franges de població per que considera que, si no fer-ho, serà un caos.





De fet, ha assegurat que la disminució del nombre de casos es deu al fet que a Catalunya s'ha deixat de fer proves als contactes estrets de positius sense símptomes: "Hauríem unes dades vergonyants", ha dit en cas de fer test a tots els contactes.