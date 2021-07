Per què pacients amb Covid persistent necessiten rehabilitació muscular?

Sala rehabilitaicón muscular / @EP





Els símptomes de l'anomenat COVID prolongat, long COVID o Covid Persistents encara estan sent estudiats i abasta afeccions tan diverses que poden anar des de les respiratòries, fins embotiment mental, passant per taquicàrdia, fatiga i, en gran quantitat de casos, debilitat vinculada a una severa afectació muscular.





Normalment els símptomes es van amb el temps de manera espontània, però en el cas de la debilitat motriu demanda rehabilitació i implica travessar per diverses setmanes d'un menor rendiment en les tasques quotidianes de l'pacient.







Segons els pneumòlegs "una de les teories diu que hi hauria una reserva de virus a nivell de la mucosa intestinal, una altra teoria parla de la reserva de virus a nivell de l'tronc encefàlic, per tractar d'explicar les boires mentals, els oblits o sensació de pèrdua de concentració, i una altra teoria és la immunològica, que és l'alteració de la resposta de l'pacient que té poca immunitat o, tot el contrari, una resposta massa exagerada d'sistema immune, però cap està provada o avalada ". En realitat "encara no se sap" per què es produeixen aquests símptomes.





Els médicso afirmen "estem veient pacients que queden amb menor rendiment muscular i ho manifesten a través de fatiga muscular, ja sigui per poder reprendre les seves activitats en forma plena o per sentir fatiga quan les executen", ha assenyalat. "I això es veu, no sempre en pacients que han estat en teràpia intensiva, sinó que moltes vegades són pacients que han cursat la malaltia no necessàriament amb la severitat de la malaltia aguda ".





Els pacients "greus que han estat molt de temps, més d'un mes, en teràpia intensiva o han estat molt de temps en un llit, no han estat en moviment" i això causa "una hipotonia, es perd el to muscular", però és una situació comuna en pacients crítics de COVID-19 i d'altres malalties.





Però els infectats amb el virus pateixen un o diversos dels símptomes de l'anomenat "pos COVID", "long COVID" o "COVID prolongat". Aquests símptomes posteriors a la infecció per SARS-CoV-2 "no es donen en els mateixos termes en tots els pacients que cursen la malaltia, sinó que, en alguns casos tenen afectació muscular, en altres respiratòria, en altres emocional, hem vist caiguda de cabell ", entre d'altres, ja que" es pot manifestar de diferents maneres en les diferents persones, no és uniforme ".





Aquest tipus de "malestar muscular implica des dolors, com sensació de punxades, debilitat" i reporten cansament o esgotament "molt ràpid", tot just començar a caminar. Els dolors, ha manifestat, "van des dels membres superiors, a l'esquena, dolor toràcic, en els membres" i esgotament "." Se li suma aquesta miàlgia o alteració de to muscular per la qual no tenim una explicació ", però que" forma part de l'pos COVID, o long COVID que són els símptomes que es produeixen després de quatre setmanes de l'inici dels símptomes ".





En el cas de les seqüeles musculars i de fatiga la recomanació és la rehabilitació kinesiológica, que "és motora, més respiratòria, una per a l'agitació i la falta d'aire i per una altra per la part muscular", ha precisat. "És com entrenar-se per alguna cosa, de vegades és per a una marató, en aquest cas per caminar i no cansar-".







Un estudi realitzat per investigadors de la Charité-Universitatsmedizin a Berlín, Alemanya, sobre persones mortes per COVID-19 va suggerir per què els pacients que es recuperen de la malaltia, en molts casos, pateixen fatiga i pèrdua de massa muscular a llarg termini.





A les autòpsies, els especialistes van trobar que la majoria dels pacients tenien inflamació muscular, de vegades molt greu. Entre 43 pacients que van morir amb un diagnòstic confirmat de el nou coronavirus, sis de cada deu tenien debilitat, inflor i envermelliment de el teixit de l'múscul esquelètic, i era molt més evident en pacients amb malalties cròniques.







L'equip va dir que aquesta inflamació és molt diferent a la que s'observa en òrgans com pulmons, cor i ronyons, i podria explicar per què les persones amb lesions musculars tenen més probabilitats de morir de COVID-19 i per què els supervivents tenen debilitat a llarg termini.





El mateix equip va comparar els pacients amb coronavirus amb els pacients sense virus. En una escala de zero a quatre, els pacients de control tenien una puntuació mitjana d'inflamació d'1, mentre que els pacients amb COVID-19 tenien una puntuació mitjana de 3,5. A més, hi va haver una major evidència d'inflamació muscular que la inflamació de el cor, el que suggereix que la miocarditis és una complicació poc comú.