Les dones "body postive" ho tenen clar: "Estar en guerra amb el teu propi cos ja no està de moda"

Aquest és el seu recordatori matutí que els cossos vénen en totes les formes i mides. Amb cel·lulitis, voltes a l'esquena, cicatrius i blaus ... i això està bé! Diverteix-te aquest estiu, veu a la platja amb els amics, no et cobreixis amb malles calentes o de negre, menja gelat i pren-te selfies i cau sobre inflables gegants a la piscina. Viu la teva vida d'una manera que et faci sentir feliç i realitzat i no per apaivagar els judicis dels altres. El teu cos és un cos de bikini i no ho oblidis !!! / @ Calliethorpe





Les dones han decidit alçar la veu davant la pressió per l'aparença física a la qual sempre han estat sotmeses. Mostra d'això és la força que ha pres el moviment body positive.





Diverses artistes molt famoses han decidit fer servir les seves plataformes per demostrar que la fama no impedeix que hi hagi inseguretat en elles, a més que han pres la valentia per explicar les seves històries i mostrar les parts de si mateixes que més els generen vergonya per llançar un missatge d'amor i autoacceptació de la gran diversitat de cossos i formes que hi ha al món. Aquestes dones han demostrat que el seu cos és bonic i tot després de processos com la maternitat, trastorns alimentaris i una sèrie de grans adversitats comuns en la vida de totes.





HISTÒRIES REALS DE DONES FAMOSES





@camila_cabello











Un dia qualsevol, la cubana-nord-americana de 24 anys va sortir a córrer al matí a un parc proper de casa seva, a Beverly Hills, Califòrnia. L'ex integrant de Fifth Harmony portava uns leggins grisos i un top negre, que deixava veure el seu abdomen i braços. Hores després, una sèrie de fotos que la van captar mentre feia activitat física li van donar la volta a el món. El públic va quedar sorprès el veure el cos de la cantant al natural, de manera que no van trigar a ploure forts i feridors crítiques.





Davant d'això, la intèrpret de Senyoreta , Camila Cabell va reaccionar d'una impressionant manera a través del seu compte de TikTok, que compta amb més de 10 milions de seguidors. "Estava corrent al parc, pensant en les meves coses, intentant ser fit, tractant de ser saludable", se li sent dir en un vídeo on la compositora va en un acte, amb el mateix vestit que les fotos. "I estic fent servir un top que deixa veure la meva panxa i no l'estava ficant, perquè estava corrent i existint, com una persona normal que no ho fa tot el temps. I em vaig sentir insegura, però després em vaig recordar a mi mateixa: estar en guerra amb el teu propi cos ja no està de moda ", va continuar descrivint l'autora de Havana.





D'aquesta manera, Camila no només es va sumar als missatges de l'autoacceptació, sinó que va demostrar que no per ser una artista famosa ha de tenir un cos de revista. "Estic agraïda amb aquest cos que em deixa fer tot el que necessito fer. Som dones reals, amb corbes, cel·lulitis, estries i greix i hem d'estar orgulloses d'això ", va ser la poderosa motivació que avui dia suma més de 4 milions de likes.







@selenagomez







D'altra banda amb motiu del llançament de la seva col·laboració amb la marca de vestits de bany La'Mariette, Selena Gómez va compartir una sèrie de fotografies modelant el preciós biquini que va sortir a la venda. El que veritablement va cridar l'atenció, però, és que el cos de la cantant de The heart want what it wants llueix sense retocs i al natural. "El que estimo d'aquesta marca és que celebra a les dones que estimen incondicionalment el seu cos, donant-los la gràcia que es mereixen. Espero que vostès estimin aquesta col·laboració tant com jo ", va escriure en el seu Instagram la protagonista de Spring Breakers. Aquest va ser un pas important per a la compositora, perquè en diverses ocasions ha parlat del insegura que s'ha sentit al llarg de la seva vida. Així ho va expressar, per exemple, en una entrevista a l'agost de l'any 2020 amb la revista Cosmopolitan, en el context del llançament de la seva marca de maquillatge Rare beauty. "Quan la música va començar a ser part de la meva vida, em vaig adonar que el maquillatges és crucial per a la història sencera d'un vídeo musical. Però també noti que podria arribar a el punt de comparar-me a mi mateixa amb altres persones, o que a l'hora de veure a el mirall em preguntaria 'Okay, què puc fer per veure de tal manera? ' ", Ha expressat la celebritat.





"M'he tornat molt insegura amb els anys. També tinc lupus, per la qual cosa el meu pes fluctua molt, així que vaig haver d'aprendre molt d'hora a tenir pell gruixuda quan es tracta de les crítiques i a entendre que res d'això importa en absolut. És desgastant i odiós. És tot el que és ", va sentenciar finalment Gomez. "El mite de la bellesa: una obsessió per la perfecció física que atrapa la dona moderna en un cicle interminable de desesperació, inseguretat i odi cap a si mateixa mentre tracta de complir amb la impossible definició de bellesa perfecta de la societat. Vaig triar cuidar-me perquè vull, no per demostrar res a ningú ", va escriure al març de l'any 2018.





En un dia sense maquillatge Demi Lovato / @ddlovato





Una de les artistes que més ha sorprès el món per la manera en com enfronta els grans reptes de la seva vida és la cantant Demetria Devonne Lovato, millor coneguda Demi Lovato. No és un secret que s'ha topat cara a cara amb la mort a causa de les seves addiccions i alcoholisme, però tot i la dura batalla que ha lliurat des del 2011, quan va ser internada per tractar la seva malaltia per primera vegada, en diverses ocasions ha parlat que també pateix un desordre alimentari. És per això que, tot i les fortes crítiques que ha rebut pel seu pes, al llarg dels anys la protagonista de Camp Rock no ha deixat de demostrar la seva capacitat per estimar-se a si mateixa i els processos pels quals constantment travessa.





"Solia creure que recuperar-te d'un desordre alimentari no era real. Que tothom estava fingint o recaient en secret a porta tancada. 'Segurament segueix vomitant', 'Possiblement no pot acceptar la seva cel·lulitis' ... Aquestes eren només algunes coses que em deia quan era petita ", va escriure en un post d'Instagram al desembre de l'any passat. "Estic molt agraïda de poder dir amb honestedat per primera vegada a la vida que la meva dietista em va mirar i va dir: 'Així és com es veu un cos recuperat d'un trastorn alimentari'. En honor a la meva gratitud pel lloc en el qual em trobo avui, aquesta va ser una petita sessió que vaig fer durant la quarantena d'aquest estiu per mostrar orgullosament meus estries en lloc de avergonyir-me d'elles ", es llegeix en la publicació on s'observen les línies de pell cobertes amb glitter. "Vaig fer servir glitter en els meus estries per celebrar el meu cos i totes les seves característiques (ja sigui que la societat les consideri bones o dolentes)", va ser el missatge que va llançar i que busca que els seus fans, tal com ella, deixin de creure en estereotips femenins que no són reals.





Fins i tot, ha expressat que el cos que publica és el seu cos real, sense cirurgies ni retocs, únicament resultat de la seva millora i la vida que porta saludable. "Tota la meva vida vaig odiar els meus petits pits i després, quan finalment vaig deixar de banda els meus problemes d'alimentació, ¡¡¡TINC LES TETAS QUE VOLIA !!!", va escriure la també actriu en una foto on llueix un vestit complet color beix. "Que això sigui una lliçó per a tots vostès ... els nostres cossos faran el que se suposa que han de fer quan deixem d'intentar controlar el que fa per nosaltres", va compartir l'escriptora de Sober.





@mileycyrus





Era 2013 i Miley Ray Cyrus es destapava com una de les cantants més polèmiques i talentoses a tot el món. We Can not Stop sonava a tot arreu i l'ex estrella Disney es va presentar en MTV Video Music Awards per fer un dels xous que es quedarien en la ment de la cantant, però no necessàriament d'una bona forma. "Vaig estar dos o tres anys sense posar-me shorts. Vaig deixar de posar-me faldilles a l'escenari ... i tot va ser perquè després dels VMA i de portar la meva bonic conjunt nude, tots van començar a comparar-me amb un gall dindi ", va revelar Cyrus en un live que va fer en conjunt amb Demi Lovato l'any passat . En aquest llavors, el públic no es va temptar el cor i la va assenyalar per "estar tan prima i pàl·lida", el que va generar que la compositora del disc Plastic Hearts se sentís avergonyida de la seva figura. "Em sentia tan malament amb mi mateixa que no em vaig posar biquini durant dos anys. Ningú va pensar que tot això em afectaria d'alguna manera ", va argumentar en conjunt amb la seva amiga.





Tot i ser tan reeixida i tenir tanta fama, la seva curta edat no tenia les eines per lluitar amb tants comentaris negatius. "Crec que tenia 21 anys, començava entendre-me a mi mateixa com una persona independent i era molt dolorós sentir-me tan avergonyida del meu cos. Realment va afectar a la meva vida personal. El meu segell sempre ha estat no demanar disculpes pel que faig i estar segura de mi mateixa, així que el pitjor que podia fer pels meus fans era mentir-se o ser un frau ", va confessar la cantant de Wrecking ball. "Em vaig adonar que intentar ser la noia més segura de la planeta era en realitat un engany, perquè en veritat em sentia tan malament que ni tan sols podria portar vestit de bany o shorts. I quan anava amb leggins o mitges, em posava quatre parells perquè em sentia molt insegura ", va revelar davant tots els usuaris que la veien en directe.





Després de tants anys, la cantant ha deixat clar que s'ha recuperat i ha après a apreciar el seu cos i la seva complexió, ja que comparteix fotografies en bikini a on es veu segura i alegre, a més que també comparteix missatges d'acceptació per als seus fans.





@EmmaWatson











La famosa protagonista de la saga d'Harry Potter, Emma Charlotte Duerre Watson, millor coneguda com Emma Watson, en diverses ocasions també ha confessat que la forma del seu cos li provoca molta inseguretat. Durant una entrevista a 2012, la protagonista d'Els avantatges de ser invisible va declarar el següent: "He acceptat més la forma del meu cos a mesura que em faig vell. Vaig passar per una etapa en què volia tenir aquest look de model recte de dalt a baix, però tinc corbes i malucs, i a la fi has d'acceptar-te com ets ". "Quan estàs creixent, el teu cos encara s'està recuperant i triga un temps en calmar-se. Sóc un ésser humà imperfecte que no està fet per semblar una nina i considero que qui sóc com a persona és més important que si tinc una bonica figura ", va expressar la model, que en aquest llavors tenia 22 anys.





La britànica de 31 anys no només és reconeguda per la seva impressionant treball actoral, sinó pel seu activisme en pro de diversos moviments com el feminisme i el veganisme. En 2014, Watson va ser declarada com a ambaixadora de Bona Voluntat d'ONU Dones. Durant el seu discurs, a més de mostrar-se a favor de l'equitat econòmica i política de gènere, també es va posicionar en contra de la sexualització de les dones en xarxes socials. "Als 14, vaig començar a ser sexualitzada per certs grups de la premsa. Als 15, les meves amigues no volien pertànyer a equips esportius per no semblar masculines. Llavors vaig decidir que era feminista, una cosa que no semblava complicat per a mi. No obstant això, els meus investigacions recents han demostrat que el feminisme s'ha tornat una paraula impopular ", va expressar la protagonista de The Bling Ring.





@ashleygraham





Amb l'evolució dels temps, els cossos veritables de dones s'han posicionat en grans marques, com és el cas de la model nord-americà Ashley Graham. La silueta de Graham desafia tots els estàndards de l'alta costura, ja que per les seves malucs i cames amples és considerada "de talla gran".





Ashley ha modelat per a portades de revista de moda com Vogue, Harper 's Bazaar, Glamour i Elle. La sola presència de la dona de 37 anys és una ruptura amb els motlles tradicionals de "ser model". No obstant això, no això no és tot, ja que quan recentment es va convertir en mare, també va trencar els estàndards de bellesa del que s'espera d'una mare. Durant una sessió de fotos post part, on llueix un bell bikini, la model va respondre per a la revista People sobre la seva experiència posant amb estries en el seu abdomen, producte del seu embaràs. "Sempre hi ha una pregunta sobre què vols que retoquemos i què vols que traguem. I jo vaig dir, 'Nada' ", ha confessat Graham.





La dona nascuda a Lincoln, Nebraska, sempre s'ha mostrat orgullosa de la seva aparença, i així ho ha destacat. "Moltes dones amb les que parlo tenen problemes d'imatge, problemes corporals relacionats amb la confiança. Vull que entenguin que totes tenim coses que la societat ens ha dit que cobrim, per què hem de fer això? Aquí estic mostrant el meu cos fora de casa i estic orgullosa ", va respondre una de les models més reeixides del món.





La pràctica del "body positive" és la raó per la qual les persones que accepten el seu cos, sigui com sigui, són més feliços.





La "operació biquini 'o la dieta de principis d'any per' baixar els quilos de Nadal 'són cada vegada més caducs. I és que, si durant un temps es va picar amb la idea d'un marcadíssim cànon de bellesa en el qual es premia la primesa i la manca de 'imperfeccions', a poc a poc, a través de les xarxes socials, però també amb el boca a boca, la gent està 'reapropiant del seu cos' sentint-se feliç en els seus cossos. Perquè sí, està bé tenir panxa, o estries, o una cella més alta que una altra, o els braços curts, o llargs, o el pèl fi, o el pèl gruixut o el pit gran o el pit petit. ¡Estimeu-vos!