Aquesta és la nova web de Salut per saber si ets "contacte estret"

El Departament de Salut ha posat en marxa un web per verificar si s'és contacte estret d'un infectat de covid-19. Es tracta del qüestionari web 'Soc contacte estret?', a través del qual, qualsevol persona pot respondre a aquesta pregunta en menys d'un minut. El resultat es coneix en finalitzar el test i, si s'escau, s'indica les mesures que cal prendre.





Segons Salut, l'objectiu d'aquesta eina és reduir les consultes de l'Atenció Primària i del 061 que no necessiten l'atenció d'un professional sanitari i, per tant, focalitzar l'ús dels recursos disponibles a l'atenció dels símptomes i altres problemes de salut, tinguin o no relació amb la covid-19.





El qüestionari, de respostes afirmatives o negatives, pregunta, per exemple, si s'ha estat en contacte amb una persona positiva de covid-19, si s'hi ha estat a menys de 2 metres de distància, si s'ha rebut la pauta completa de vacunació o si es tenen símptomes.





Si el resultat del test indica que la persona és contacte estret, se li concreta que s'ha d'aïllar 10 dies a casa i que ha d’estar alerta per si desenvolupa símptomes. A més, se li notifica que no se li ha de fer cap prova diagnòstica, però que en cas que tingui algun malestar associat a la covid-19, ha de contactar amb el seu centre d'atenció primària o bé trucar al 061 Salut Respon.





També se sol·licita que demani al seu positiu que accedeixi a ContacteCovid.Cat a través de l'SMS que rebrà i el reporti com a contacte estret. Un cop l'hagi reportat com a contacte estret, rebrà un SMS des d'on podrà tramitar la baixa laboral, en cas de ser necessari.





En el cas que l'usuari no sigui contacte estret, se li concreta que no ha de fer quarantena, però que ha de seguir respectant les mesures de seguretat per evitar el contagi.