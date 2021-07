Un de cada quatre ciutadans de la UE es va sentir només durant la pandèmia

@EP





Un de cada quatre ciutadans de la Unió Europea es va sentir només durant els primers mesos de la pandèmia de coronavirus, segons un estudi de la Comissió Europea, que apunta que el sentiment de soledat s'ha doblat en el bloc pel que fa a abans de la crisi, afectant especialment als joves.





"La pandèmia de coronavirus ha portat problemes com la soledat i l'aïllament social. Aquests sentiments ja existien però existia menys consciència pública d'ells", ha assenyalat la vicepresidenta de Demografia, Dubravka Suica, que ha subratllat que l'estudi serveix per entendre millor i tallar aquests problemes.





Si en 2016 les persones que se sentien soles a la UE eren un 12 per cent, la pandèmia ha fet créixer aquest problema situant-se en un 25 per cent dels ciutadans, ha revelat l'enquesta.





El confinament i altres mesures extraordinàries per fer front a l'expansió de virus han afectat més als joves. Entre les persones de 18 a 35 anys es va quadruplicar la sensació de solitud en els primers compassos del coronavirus, un fenomen que abans es concentrava més entre la gent gran.





A més, l'estudi identifica que el sentiment va augmentar especialment per a persones que viuen soles, on va créixer un 22 per cent en comparació amb 2016. Un increment menys accentuat van experimentar les persones amb parella i / o fills, grup en el qual va alçar un nou per cent .





Sobre la distribució geogràfica, la crisi del coronavirus ha repartit el fenomen de la solitud a Europa. Abans de la pandèmia, aquest sentiment es concentrava més en els països de sud d'Europa i ara es registren paràmetres entre el 22 i el 26 per cent en tots els països del bloc.