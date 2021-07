El negoci del futbol s'acosta a l'abisme: el fosc futur de Laliga

Javier Tebas @ep





La bombolla del negoci del futbol s'ha inflat any rere any i, actualment, està a punt d'explotar. El contracte per retransmetre Laliga acaba en la temporada 22-23 i, de moment, no hi ha cap companyia que estigui disposada a pagar el que demana Javier Tebas, el president de la Lliga de Futbol Professional: 1.070 milions d'euros per temporada.





A Telefónica calculen que és impossible rendibilitzar la retransmissió de la competició per un cost tan alt, de manera que demanen una millor oferta a Tebes. D'altra banda, el president de la Lliga de futbol professional pressiona afirmant que està negociant la compra per Amazon.





Al Regne Unit, Amazon ha comprat els drets d'alguns partits de la Premiere, mentre que a França la companyia liderada per Jeff Bezos s'ha portat la competició a preu de ganga aprofitant la caiguda d'un patrocinador.





Aquest és l'objectiu de Tebes: trossejar Laliga per treure més rendibilitat. I per tant, acabar amb el projecte de la Superlliga capitanejada per Florentino Pérez, que deixaria a la competició nacional tocada de mort.