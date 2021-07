Dolors Bassa lamenta no poder jubilar-se als 63 anys com tenia planejat

Dolors Bassa en una intervenció al Parlament / @EP





Dolors Bassa va ser condemnada a 12 anys de presó per sedició i malversació per la seva participació en el referèndum de l'1-O com a ex consellera de Treball i Afers Sociale de Govern de Carles Puigdemont. La seva condemna incloïa també una inhabilitació. Abans compaginar un càrrec a la UGT de Girona amb una regidoria a Barcelona.





Explica en una entrevista a Vilaweb que la condemna de 12 anys de presó, i inhabilitació, per sedició ha truncat els seus plans de jubilació anticipada. A l'ésser preguntada sobre si li preocupa el seu futur laboral, respon: "El que tenia pensat no ho podré fer, entre els seus plans entrava tornar a l'escola on treballava perquè es podria haver jubilat" d'aquí a un any "perquè a les escoles pots jubilar-te "als 60 o als 62 anys, però no podrà ser".





La inhabilitació que comporta la condemna per sedició li impedeix tornar a l'escola perquè "el sou dels mestres el paga la Generalitat", de manera que admet "he de buscar una feina".





Explica Bassa "hauré de treballar molts més anys dels que tenia pensats" i admet "em dono dos mesos per acabar de decidir per on passa el meu futur. Em voldria jubilar el més aviat possible. M'agradaria gaudir sense estar pendent d'un horari o treball concret ".