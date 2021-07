Catalunya desactiva el pla per risc d'incendi forestal

@ep









Protecció Civil de la Generalitat ha desactivat aquest dimarts el pla Infocat de risc d'incendis forestals, davant la previsió "a uns nivells més favorables" i l'evolució dels incendis actius.





En un comunicat aquest dimarts, Protecció Civil ha recordat que l'incendi a Santa Coloma de Queralt (Tarragona), i els dos que han cremat a la comarca de l'Empordà (Girona) ja estan controlats.





A més, ja no hi ha cap municipi confinat o evacuat per incendis i no hi ha incidències en carreteres ni subministraments.