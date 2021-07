Argimon insta a treballar perquè el certificat Covid "no sigui discriminatori"

El conseller de Salut de la Generalitat, Josep Maria Argimon, ha instat a treballar perquè el certificat Covid "no sigui discriminatori", i en aquest sentit ha recordat que encara queda molta població per vacunar a Catalunya.





"Està en l'horitzó de la Generalitat plantejar-ho. Hi ha una regulació que ha de preparar-se. No es pot utilitzar el certificat digital Covid tal com està en aquests moments, perquè és un certificat plantejat des de la UE per als viatges i si vols aplicar-lo en altres entorns has de tenir aquesta transposició ", ha explicat aquest dimarts en una entrevista del diari 'Ara'.





Pel que fa a el procés de vacunació, ha dit que encara queda un milió de persones d'entre 18 i 29 anys per vacunar i preveu que ho estiguin a principis de setembre, ia partir de llavors es començarà a vacunar els adolescents.





Pel proper curs escolar espera "un any similar a el passat" i ha avisat que el 2022 clarament encara hi haurà pandèmia, en les seves paraules.





Després que Catalunya ha restringit tota la seva capacitat assistencial per a activitat urgent i Covid, ha alertat que la pandèmia ha escurçat l'esperança de vida un any i mig i que en uns mesos hi haurà moltes malalties no detectades a temps.





Ha assenyalat que fins a la primera setmana d'agost creixerà el nombre d'ingressats per coronavirus a UCI, i ha descartat que el Govern apliqui restriccions més severes: "Si les coses empitjoressin molt, evidentment s'haurien de plantejar totes les situacions possibles, però en aquests moments crec que és poc probable ".