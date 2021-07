El saltador britànic Tom Daley ha donat una lliçó en els Jocs Olímpics de Tòquio contra l'homofòbia

@Wikipedia





Daley, de 27 anys i el seu company Matty Llegeix s'han fet amb la medalla d'or en el trampolí de deu metres sincronitzat dels salts per davant els xinesos Cao Yuan i Chen Aisen i els russos Aleksandar Bondar i Viktor Minibaev.





Daley i Lee van prendre el comandament de la final a partir de la cambra salt i es van penjar l'or amb una puntuació de 471.81 pels 470.58 dels actuals campions de l'món, mentre que els posseïdors de el bronze es van quedar molt lluny (439.92).





Però no només es recordarà Daley per la seva merescuda victòria. En paraules als mitjans després de la competició, el jove ha volgut fer un al·legat LGTBIQ sobre la inclusió en l'esport i en contra de l'homofòbia.





"Vaig sortir de l'armari al desembre de 2013 i quan era més jove, sempre vaig sentir que estava sol i que era diferent i no encaixava i hi havia alguna cosa en mi que mai seria tan bo com la societat volia que fos", ha explicat. Per això espera que "qualsevol jove LGBT pugui veure que no importa com només se senti en aquest moment, no està sol i pot aconseguir qualsevol cosa. Hi ha molts membres de la família que tries aquí a punt per recolzar-te ".





"Estic increïblement orgullós de dir que sóc un home gai i també un campió olímpic. Em sento molt empoderat per això ", ha assenyalat.