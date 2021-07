Ítalo Ferreira, de fer surf en taules prestades a ser el primer campió Olímpic de Surf

@ italoferreira







El brasiler Italo Ferreira seha imposat a la final de surf dels Jocs de Tòquio davant el japonès Kanoa Igarashi, i es va emportar la primera medalla d'or d'aquest nou esport inclòs en el programa olímpic.





Ferreira va obtenir una puntuació de 15,14 punts, enfront dels 6,60 de Igarashi, a la final disputada aquest dimarts a la platja de Tsurigasaki, a l'est de Tòquio, i entre una forta maror causada pel pas de l'tifó Nepartak.





El brasiler va dominar en les onades de més de dos metres, trencades per ràfegues de vent direcció nord-oest de fins a 30 quilòmetres per hora, i en una prova que s'estrenava en els Jocs on el primer podi el va completar australià Owen Wright amb el bronze.



















El japonès no va aconseguir arribar a el 7 en cap dels seus intents en les aigües revoltes de la costa de Chiba, després d'haver enlluernat a les rondes prèvies.





La vida d'Ítalo Ferreira, recentment coronat com a campió Olímpic -el primer de l'surf al debut de l'esport en els Jocs- a Tòquio 2020, va canviar quan Luiz 'Pinga' Camps es va creuar en el seu camí. El gran caçatalents de surf brasiler havia anat a la regió de Natal, al Brasil, per seguir a una altra jove promesa i es va trobar a Ferreira entrenant al mar.





"Vaig anar a fer surf molt d'hora. Vaig arribar a la platja, vaig sortir de l'cotxe i vaig veure un nen fent un 360 en l'aire. I després un altre. La competició començava dos dies més tard i vaig preguntar a la gent qui era aquest noi. 'Es diu Ítalo' ", ha explicat Camps en una entrevista amb la World Surf League.





Ferreira va néixer el 1994 a Baía Formosa, un petit poble costaner situat a la regió de Rio Grande do Norte, la zona més oriental del Brasil. La seva família era molt humil. El seu pare era pescador i la seva mare treballava com posadera, així que no tenien prou recursos perquè Ferreira es dediqués professionalment a l'surf. Ell va aprendre a les taules que li prestaven els seus cosins.





Amb el seu talent i l'ajuda de Camps, Ferreira no només va poder començar la seva carrera professional, sinó que el surf es va convertir en la millor manera d'ajudar la seva família. Des del principi va destacar pel seu estil agressiu i la seva creativitat amb les acrobàcies, i els resultats van començar a arribar aviat.





El 2011 va aconseguir les seves dues primeres victòries al Pro Junior World Championship i amb 20 anys es va classificar per al World Championship Tour de la World Surf League, que reuneix els millors surfistes de el món. En la seva primera participació, va ser escollit millor novell i va acabar en setena posició.





En 2018 va aconseguir les seves primeres victòries al World Championship Tour i el 2019 va pujar al més alt de l'surf: es va proclamar campió de el món en els ISA World Surf Games (Jocs Mundials de Surf) i més tard campió de el món de la World Surf League gràcies a un triomf en l'última prova sobre el seu compatriota Gabriel Medina.