Catalunya vol prorrogar una setmana més el toc de queda a 162 municipis

La Generalitat ha acordat aquest dimarts una pròrroga d'una setmana de les mesures vigents, incloent la petició a la justícia d'un confinament nocturn que serà en 162 municipis --tres menys que la setmana passada--, ha explicat aquest dimarts la portaveu de la Generalitat , Patrícia Plaja.





En roda de premsa després del Consell Executiu, ha explicat que el Govern sol·licitarà el confinament nocturn per a aquests municipis, dels quals 136 són per igualar o superar els 400 casos diagnosticats per cada 100.000 persones a set dies, i 26 que no compleixen aquests indicadors però estan envoltats de localitats que compleixen aquests paràmetres.





La portaveu ha assegurat que és una mesura "dura, però també efectiva" amb l'objectiu de frenar l'expansió del virus, i el Govern sol·licitarà per tercera setmana que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) avali aquesta petició.