El Tribunal de Comptes veu indicis d'il·legalitat en els avals de l'Intitut Català de Finances i la Generalitat ho nega

La instructora de l'expedient obert al Tribunal de Comptes contra 34 exalts càrrecs de la Generalitat de Catalunya per la seva responsabilitat comptable en les despeses de les delegacions de la Generalitat a l'exterior aprecia indicis d'il·legalitat en els avals presentats per la major part dels afectats per consolidar els 5,4 milions d'euros que se'ls reclamen, i que han estat assegurats amb diners de l'Institut Català de Finances (ICF).







Segons han informat fonts de l'òrgan comptable, davant els dubtes "sobre suficiència i legalitat" que la instructora Esperanza García veu en els avals presentats per l'ICF s'ha sol·licitat a la Presidència de la Secció d'Enjudiciament un informe de l'Advocacia de l'Estat davant el Tribunal de Comptes.





Concretament, es pregunta als serveis jurídics de l'Estat si aquests avals poden o no emparar possibles responsabilitats comptables per dol o culpa greu, ja que s'assumeixen per la pròpia Administració Autonòmica perjudicada.





Afegeix el Tribunal de Comptes que, un cop acabat el termini donat pel tribunal, i que va complir a les 00.00 hores d'aquest dimarts, s'emetrà providència d'embargament a dos presumptes responsables que no han refermat, i les identitats no s'han facilitat per al moment.





ELS ADVOCATS PREPAREN RECURS





Entre aquests dos afectats no es troben lex mandataris, entre els quals es troben els expresidents de la Generalitat Artur Mas i Carles Puigdemont i l'exvicepresident Junqueras, així com altres excàrrecs vinculats a ERC, ja que tots es van acollir a el fons públic. Davant d'una possible negativa de l'òrgan comptable a acceptar els diners públics d'aquest fons per cobrir les fiances, alguns lletrats ja preparen recurs.





Les fiances van poder formalitzar-se, majoritàriament, tan sols un dia després que conclogués últim termini donat per la instructora de l'expedient, que finalitzava a les 00.00 hores d'aquest dimarts.





D'aquesta manera, la instructora ia analitza tots els documents presentats i, després de conèixer el criteri de l'Advocacia de l'Estat, emetrà en els pròxims dies una resolució donant les quantitats per fiançades o bé rebutjant els avals, cosa que sembla probable segons fonts jurídiques consultades , que dubten de la legalitat d'acudir a un fons públic per realitzar aquests pagaments.





"Els avals ja s'han formalitzat davant de notari i els advocats dels encausats se'ls fan arribar a el Tribunal de Comptes", van explicar fonts de la Conselleria d'Economia de la Generalitat, el titular, Jaume Giró, va decidir dimecres que l'aval seria a compte de l'ICF amb el contraaval d'un fons de la Generalitat dotat amb 10 milions d'euros --una decisió que havia descartat dimarts--.





A el menys quatre dels encausats havien presentat dijous avals pel seu compte --dos d'ells havien dipositat fiances i altres dos havien presentat béns immobles--, ja que la quantitat per la qual avala l'ICF no arriba als 5,4 milions d'euros que reclama el tribunal però s'apropa.





Tant les fiances com els embargaments són mesures cautelars fins que hi hagi sentència ferma, és a dir, no impliquen que l'afectat perdi els béns de manera immediata. El seu objectiu és el garantir que una futura sentència condemnatòria els perjudicis que s'han produït en els fons públics siguin reintegrats.





Tal com estableix la Llei de Funcionament de el Tribunal de Comptes, si les defenses no abonen la caució corresponent, o aquesta no s'accepta, es procedirà a l'embargament de béns dels implicats fins a cobrir les quantitats que se'ls reclamen cautelarment.





LA GENERALITAT DEFENSA SENSE FISURES ELS AVALS







El Govern "continua defensant sense fissures i sense dubtes" el fons per avalar les fiances que exigeix el Tribunal de Comptes, assegurat per l'Institut Català de Finances, ha garantit aquest dimarts la portaveu del Govern, Patrícia Plaja, en roda de premsa després del Consell Executiu.





Ho ha dit a preguntes dels periodistes després que la delegada del Tribunal de Comptes, Esperanza García, ha posat en dubte la legalitat d'aquests avals, per la qual cosa Plaja ha demanat al Tribunal de Comptes "que deixi de fer política i atengui criteris estrictament jurídics".





"No hi ha cap motiu objectiu per pensar que no es pot acceptar aquest aval, perquè el decret és jurídicament impecable", ha assegurat Plaja, que ha descartat parlar de plans alternatius perquè considera que els avals s'han d'acceptar.