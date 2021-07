Corinna ha demanat una ordre d'allunyament per al Rei Joan Carles I

@EP









La denúncia que Corinna Larsen ha presentat al Regne Unit acusa Joan Carles I i el CNI de "vigilància il·legal encoberta" i de fustigació "des de 2012 fins a l'actualitat", segons ha informat el 'Financial Times' aquest dimarts.





La denúncia es va presentar al desembre, però el Tribunal Superior de Justícia d'Anglaterra i Gal·les, el High Court de Londres, no la va facilitar fins aquest dilluns. La examant de Rei emèrit busca una indemnització pels suposats danys ocasionats i també demana una ordre judicial que impedeixi a Joan Carles I oa qualsevol agent d'intel·ligència espanyol poder acostar-se a menys de 150 metres de les seves residències.





En la seva denúncia, Larsen arrenca la seva versió dels fets amb què Joan Carles I li va dir que "volia assegurar-se que ella i els seus fills fossin atesos [en un sentit econòmic], però que li preocupava que la seva família qüestionés qualsevol cosa que li deixés en el seu testament després de la seva mort ". Larsen apunta per això als 65 milions d'euros que el Rei emèrit li va transferir a un compte: tot i investigar a Espanya i Suïssa com una possible comissió irregular lliurada per l'Aràbia Saudita a Joan Carles I a canvi del seu intermediació en el projecte de l'AVE a la Meca, ella insisteix que es tractava d'un regal amb el qual buscava transmetre la seva gratitud.





En qualsevol cas, segons recull en la denúncia, el Rei emèrit va acabar per demanar-li que li tornés els diners o, en el seu lloc, tornés a posar-lo a la seva "disposició per al seu ús". Després de negar-, afirma que aquest el va acusar falsament d'haver-li robat, començant llavors una suposada campanya de difamació contra ella, la seva família i socis comercials, estenent fins i tot a el rei de l'Aràbia Saudita Salman bin Abdulaziz i el seu hereu Mohammad bin Salman.





Recolzant-se en aquest relat, Larsen apunta a una pèrdua d'ingressos com "consultora estratègica que treballa amb persones que compten amb un important patrimoni i amb empreses líders a tot el món". Segons aclareix el 'Financial Times', la indemnització que sol·licita no inclou una quantitat concreta, tot i que s'espera que sigui de desenes de milions d'euros.





Pel que fa a l'ordre judicial perquè Joan Carles I o qualsevol agent de l'CNI no pugui acostar-se a menys de 150 metres de les seves residències, aquesta també s'estendria a la impossibilitat de comunicar-se amb ella, rastrejar, fer declaracions difamatòries o assetjar-la. Per reforçar aquesta petició, Larsen apunta de manera directa a Sanz Roldán i els seus subordinats, als quals acusa de posar-los, tant a ella com al seu entorn, "sota una vigilància física que incloïa vehicle i vigilància personal, envair la propietat en la qual residia i hackejar els seus telèfons i ordinadors ".





També assegura que tant Sanz Roldan com Joan Carles I van arribar a amenaçar-la de forma directa: el primer, en una suposada reunió a Londres el 2012 en què li va dir que no podia "garantir la seva seguretat física ni la dels seus fills". El segon, a l'dir-li que "les conseqüències per a ella no serien bones si no feia el que volia".