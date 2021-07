Mor Menchu Álvarez de la Vall àvia de la Reina Letizia als 93 anys

Menchu Álvarez de la Vall











La Reina Letizia està de dol. Segons ha pogut ha publicat la revista SETMANA en exclusiva, Menchu Álvarez de la Vall ha mort als 93 anys.





La periodista i la seva néta tenien una fantàstica relació, pel que la seva mort ha deixat desolada a l'esposa de l'Rei Felip. Tot i que el fill de Menchu, Jesús Ortiz, es va jubilar aquest any, la mort de la seva progenitora provoca que aquest any es converteixi en el més dur per a ell.





La relació que havia collit Menchu amb els seus besnétes era tan especial com la que tenia amb Letizia, el que deixa clar que la mort ha estat un tremend cop també per a elles.





Considerada una de les veus més populars de la ràdio asturiana , té dues germanes: Flora Álvarez de la Vall ( 1921 ) i Maria de el Sol Álvarez de la Vall, "Marisol de la Vall" ( 1935 ), Doctora per la Universitat Complutense de Madrid , també periodista radiofònica i professora de comunicació audiovisual. La seva mare es deia Plàcida de la Vall Arribas ( 1900 - 1993 ), i el seu pare, Eulalio Álvarez de la Font ( 1897 - 1983 ), va ser tipògraf i editor.





Va néixer a Santander, però va viure en Oviedo des dels setze anys. Freqüentava la ràdio des de molt jove, iniciant-se en Ràdio Astúries . En 1947 entra a Ràdio Oviedo (després REM), La Veu de Principat , Radiocadena Espanyola i finalment Ràdio Nacional d'Espanya . Durant 42 anys treballa bé com a locutora, bé com a creadora de nous espais radiofònics, destacant entre els seus programes "Coser i cantar" i "Rumb a la glòria". Es va prejubilar en 1990 . Al llarg de la seva carrera ha rebut múltiples guardons.





Va saltar a la fama nacional per ser l'àvia de Letizia Ortiz Rocasolano , també periodista, quan aquesta va anunciar el seu compromís matrimonial amb el Príncep d'Astúries . El seu marit, José Luis Ortiz Velasco, representant de la signatura Olivetti , va morir al seu domicili de Sardéu , Ribadesella , Astúries , el 30 de març de 2005 als 82 anys. Mor el 27 de juliol de 2021 a Cantàbria.





El mort i Menchu Álvarez de la Vall, casats des de 1949 , eren pares de Jesús José Ortiz Álvarez , pare de Letizia Ortiz, que, al 'igual que la seva mare es va dedicar professionalment a l'periodisme. El matrimoni també va tenir dues filles, Maria de l'Henar, decoradora de professió, i Cristina, morta en 2001 , que treballava com governanta al Parador Nacional de Cangas d'Onís . 4 Cristina va ser la padrina de baptisme de l'actual Reina d'Espanya.





Menchu rep el 13 de febrer de 2013 el Premi Nacional de Ràdio; seva germana Mari Sol també és guardonada en la mateixa edició, sent el nom concret de l'guardó que reben Premi María Elena Domenech.Dicho premi és atorgat per la Acadèmia de les Arts i les Ciències Radiofòniques d'Espanya .





El 11 de maig de 2019 rep el Premi d'Honor que concedeix l'Associació Clúster de la Indústria Creativa, Cultural i Audiovisual de la regió (ACICCA).