VÍDEO. Es crearà la comissió de recerca sobre la gestió de les residències a Catalunya en el Parlament?

Roda de premsa d'aquest dimarts al Parlament





Els grups de Catalunya a Comú i Ciutadans al Parlament de Catalunya han registrat aquest dimarts una petició de creació d'una comissió d'investigació sobre les residències a Catalunya, que s'haurà de votar al Ple. Des Moviment de Residències volen que s'aclareixi el que va passar durant la primera onada Covid. I els comuns esperen que compti "amb la totalitat dels vots" de l'hemicicle.















La diputada dels comuns al Parlament, Jessica González, ha explicat en la seva intervenció que també han parlat amb la resta de grups parlamentaris i amb la consellera de Drets Socials de la Generalitat, Violant Cervera, i que tenen "la mà estesa" per a que se sumin a aquesta iniciativa.





González ha desitjat que continuï la tasca d'aquesta comissió d'investigació, creada en la passada legislatura, i ha mostrat la seva preocupació pels nous casos de coronavirus registrats a les residències durant la cinquena onada: "És un tema de responsabilitat política", ha defensat .





Mitjançant un Tuit el líder de Ciutadans en el Parlament, Carlos Carrizosa ha manifestat "en les primeres ones de la pandèmia molts majors van perdre la vida en les residències. Tenim el deure d'esbrinar què va fallar per a evitar que es tornin a cometre els mateixos errors. Ens vam comprometre a impulsar la reactivació de la Comissió de Recerca i complim!"



















MOVIMENT DE RESIDÈNCIES DEMANA QUE EL QUE VA PASSAR A LES RESIDÈNCIES NO TORNI A PASSAR





Moviment de Residències ha participat també en la roda de premsa al Parlament i ha demanat que "el que va passar a les residències de gent gran no ha de tornar a passar". A més a recriminat la consellera de Drets Socials que els "demani als familiars que passin pàgina perquè demostra una falta de coneixements o una gran falta de sensibilitat i respecte cap a les 100.000 famílies que van perdre un familiar en una residència durant la primera onada i feia els familiars que han perdut un familiar a les residències amb o sense Covid. Volem saber que va passar ".









A més han denunciat les morts "que encara continuen produint-se en les residències per tristesa. Moren al marge de la societat, sols, a la seva habitació, lluny de les seves famílies, amb visites molt restringides i sense activitats senten que viuen en una presó. Moren sense drets de cap mena i sense tenir en compte la seva salut mental ni emocional seva ni la de les seves famílies ".





Per després preguntar-se sobre l'actual funcionament de les residències i en aquest sentit s'han preguntat "És realment una residència el lloc on atendre les necessitats sanitàries d'una persona gran ?, estan més preparades ara que a l'inici de la pandèmia ?, no ho veiem així ".





"Sense la reparació del que ha passat amb aquest model no es pot construir un de nou. L'oblit no és la solució ni tampoc ho és continuar mantenint la precarietat laboral dels treballadors de les residències"





