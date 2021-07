La periodista Pepa Bueno, nova directora d' 'El País'

@EP





La periodista Pepa Bueno serà la nova directora del diari 'El País', segons ha avançat el mateix mitjà aquest dimarts. Així, Bueno substituirà Javier Moreno, qui continuarà vinculat al projecte.





Fins ara Bueno presentava el programa 'Hora 25' de la Cadena SER, que era líder en la seva franja horària, amb més d'un milió d'oients, i col·laborava habitualment amb 'El País'. Per la seva banda, el periodista Aimar Bretos, qui era el número dos de Bueno 'Hora 25', assumirà la direcció del programa. Segons ha informat el diari, aquests canvis culminen el "procés de reordenació" de l'àrea editorial de Prisa.





Nascuda a Badajoz el 1963, Pepa Bueno és llicenciada en Periodisme per la Universitat Complutense de Madrid. Va començar la seva carrera als serveis informatius de RNE a Extremadura. Més tard va ser cap d'informatius a RNE Aragó i Madrid, respectivament. El 1991 es va incorporar a RTVE, mitjà on va estar fins al 2012, quan es va incorporar a la Cadena SER. En els últims anys també ha col·laborat amb programes de 'Telecinco' i 'Cuatro', i en diaris com 'El Periódico' o 'La Vanguardia', entre altres.





Tal com preveu l'estatut de la redacció de 'El País', la proposta de relleu s'ha de comunicar al Comitè de Redacció, qui ho ha de sotmetre a una votació sense caràcter vinculant entre la plantilla del diari. Després, el Consell d'Administració de la capçalera ha de ratificar el nomenament, que també ha de ser aprovat pel Consell d'Administració del Grup Prisa.