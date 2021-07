Simone Biles es retira de la final de gimnàstica artística per problemes de salut mental

@EP





La gimnasta nord-americana Simone Biles, que s'ha retirat aquest dimarts de la final per equips dels Jocs Olímpics de Tòquio, ha confirmat davant els mitjans que patia ansietat abans de començar la competició. "Quan estàs en una situació d'alt estrès això et desestabilitza. He de centrar-me en la meva salut mental i no posar en risc ni a mi ni a l'equip", ha dit davant dels periodistes, emocionada.





"Hem de protegir el nostre cos i també la nostra ment", ha afegit Biles, que ha subratllat que abans de la final "estava lluitant contra dimonis en el meu propi cap". "Els esportistes no som només això, a la fi del dia som qualsevol altra gent", ha volgut recalcar, tot i que ha evitat confirmar si participarà en les finals individuals.





"Podeu fer això sense mi", ha dit Simone Biles a les seves companyes de l'equip nord-americà de gimnàstica quan els ha anunciat que es retirava de la final per equips. "Estic orgullosa de com les noies van fer un pas endavant i van fer el que havien de fer".





La final de gimnàstica artística ha acabat amb la victòria de Rússia per davant dels Estats Units -que ha perdut una competició per primera vegada des de 2010-, i Gran Bretanya tercera.