Julissa Reynoso serà la nova ambaixadora d'Estats Units a Espanya

El president dels Estats Units, Joe Biden, ha nominat aquest dimarts al seu assessora Julissa Reynoso com a candidata a ambaixadora a Espanya i Andorra i al seu antic assessor Mark Gitenstein com a ambaixador davant la Unió Europea (UE).





Reynoso s'exerceix en l'actualitat, a més de com a assessora del president, com a cap de gabinet de la primera dama, Jill Biden, i és copresidenta del Consell de Política de Gènere de la Casa Blanca.





Julissa Reynoso @ep





Així mateix, té experiència al capdavant d'una ambaixada ja que va ser titular de la missió diplomàtica dels Estats Units a Uruguai, així com ha estat subsecretària d'Estat a l'Oficina d'Assumptes de l'Hemisferi Occidental, segons ha destacat la Casa Blanca en un comunicat.





La nominada per Biden com a candidata a ambaixadora extraordinària i plenipotenciària del Regne d'Espanya i del Principat d'Andorra ha publicat, a més, àmpliament en anglès i en espanyol sobre una sèrie de temes com el dret comparat, la reforma normativa, l'organització comunitària, la política d'immigració i la política llatinoamericana.





Per la seva banda, Mark Gitenstein, candidat a representant dels Estats Units davant la UE, amb rang i estatus d'ambaixador extraordinari i plenipotenciari, ha estat l'assessor principal i membre del comitè assessor de la transició presidencial de Biden, a qui ja va acompanyar també en la seva entrada com a vicepresident.





També té experiència al capdavant d'una ambaixada, ja que va liderar la dels Estats Units a Romania, on es va centrar en la lluita contra la corrupció i la preservació de les institucions democràtiques.





A més, ha passat la major part de l'última dècada treballant en projectes a Europa, ha subratllat la Casa Blanca.





El president nord-americà ha nominat també a Laura SH Holgate com a representant davant l'oficina de l'ONU a Viena i representant davant l'Agència Internacional de l'Energia Atòmica, (AIEA).





Així mateix, Patricia Mahoney, ara ambaixadora a Benín, ha estat escollida pel president per l'Ambaixada a República Centreafricana i Peter Hendrick, actual ambaixador a Rwanda, per a la de Moçambic.