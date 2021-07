Vodafone va cobrar gairebé el doble durant dos anys a una usuària a la qual va oferir una tarifa que ja no existia

Vodafone va cobrar factures per gairebé el doble del preu acordat a una usuària durant dos anys, desentenent-se de les seves reclamacions. Després de l'actuació de FACUA-Castella-la Manxa, la companyia ha argumentat que va ser un error comercial, ja que l'oferta no es trobava en el catàleg en el moment de la contractació, per la qual cosa li va aplicar una altra tarifa. Per tant, ha tornat a l'afectada els 532 euros abonats de més.





María Dolores Olmedo Parra, resident a Albacete, va decidir realitzar una portabilitat de Vodafone a una altra companyia diferent, ja que li oferien unes millors condicions i preus. Va ser llavors quan la primera li va fer una contraoferta, que ella va acceptar.





@ep





La promoció consistia en un descompte del 50% en tarifes durant dos anys, tant d'ADSL com de línies mòbils, i 4 terminals, sent un d'ells completament gratuït. Sota aquesta clàusula, l'import per a la fibra seria de 27 euros, mentre que el de cada línia mòbil seria de 10 euros, el que suposaria un total de 67 euros en cada factura. No obstant això, Vodafone mai va arribar a aplicar-li l'oferta, i va començar a enviar-li rebuts per 119,28 euros al mes. A més, l'afectada va rebre els 3 telèfons mòbils que sí requerien un cost mensual, però no el gratuït.





En conseqüència, María Dolores es va posar en contacte amb la companyia en reiterades ocasions perquè li apliquessin l'oferta i li retornessin la quantia cobrada de més, sense obtenir en cap moment una resposta satisfactòria. És més, la consumidora va rebre una factura amb un import de 94,88 euros en concepte de "càrrec per compromís en tarifa" que, segons l'empresa, es tractava d'una penalització per haver iniciat una portabilitat a una altra companyia.





Després de gairebé dos anys de reclamacions per part de l'afectada, aquesta va decidir posar-se en contacte amb FACUA-Castella-la Manxa perquè exercís accions en defensa dels seus drets. L'equip jurídic de l'associació, en la seva reclamació, va exposar tot el que ha passat i va instar Vodafone al fet que refacturarà totes les quantitats cobrades de forma indeguda ja que apliqués la promoció correctament.





L'endemà passat, la Unitat de Servei al Client de Vodafone va respondre que, efectivament, no havia estat possible aplicar l'oferta, atès que la mateixa no es trobava vigent en el catàleg de la companyia, així que l'oferiment es tractava d'un error comercial .





Així mateix, l'empresa va expressar que, per a esmenar l'assumpte i les molèsties ocasionades, realitzarien una transferència de 417,64 euros corresponents a les factures emeses entre desembre de 2018 i agost de 2020, i un abonament de 114,80 euros en concepte de la rectificació del càrrec per compromís.





"Després de dos anys de contínues reclamacions a Vodafone sense que servís absolutament de res, pagant factures molt per sobre del que ells m'havien ofert i sense poder donar-me de baixa per tenir signada la permanència, em vaig trobar en un carreró sense sortida. Vaig contactar amb FACUA i els vaig explicar el meu cas, i en molt poc temps van aconseguir que em tornessin el que m'havien cobrat de més, així com l'anul·lació de la permanència. Eternament agraïda ", expressa Maria Dolores.