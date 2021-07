WhatsApp ja permet mantenir en silenci els xats arxivats

WhatsApp ha començat desplegar els nous ajustos per als xats arxivats, una funció que permet ocultar i silenciar les converses mantingudes amb una persona o amb un grup de la llista principal.





La companyia ha introduït un nou apartat, la carpeta 'Arxivat', a la pàgina de Xats, en la qual es poden guardar aquelles converses que no es volen tenir en la llista principal.





Amb ella l'usuari pot prioritzar converses i evitar interrupcions d'aquelles que són menys importants, ja que també desactiva les notificacions, com explica a Twitter.





La companyia ha explicat que els xats arxivats per l'usuari es mantindran en aquesta carpeta quan rebin nous missatges, és a dir, no saltaran a la llista de xats principal, una opció disponible amb els nous ajustos que ha introduït per acompanyar la funció.





Els xats arxivats romandran així guardats fins que l'usuari decideixi desarxivar manualment la conversa, i només llavors podrà tornar a la llista principal de converses.