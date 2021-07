Els Mossos confirmen l'inici d'un macrodispositiu contra narcopisos a l'Hospitalet

Els Mossos d'Esquadra han desplegat aquest dimecres al matí un "macro dispositiu" narcopisos a l'Hospitalet de Llobregat.





Fonts policials han afirmat que es tracta "possiblement de el dispositiu més important" contra el narcotràfic que hi ha hagut a la ciutat, per la quantitat de registres i detencions previstes.









Els Mossos estan registrant desenes de pisos i locals als barris de Collblanc i Torrassa, i les mateixes fonts han explicat que la previsió és que hi hagi més de 10 arrestats.







La investigació està sota secret de sumari i els Mossos de l'Hospitalet dirigeixen aquest dispositiu contra punts de venda i distribució de drogues, i alguns també de consum.





Per a aquest dispositiu s'ha activat l'helicòpter de Mossos i la unitat de drons "per assegurar el perímetre i evitar que escapin per les teulades" davant el desplegament policial.





També participen agents d'ordre públic de la Brigada Mòbil (Brimo) i l'Àrea Regional de Recursos Operatius (Arro), patrulles de seguretat ciutadana i la unitat canina.