Cada any es produeixen a Europa al voltant de 64.000 morts atribuïbles als virus de l'hepatitis B i C, segons ha informat el Centre Europeu per a la Prevenció i el Control de Malalties (ECDC, per les sigles en anglès) amb motiu del Dia Mundial contra l'Hepatitis.





I és que, tal com ha detallat, l'hepatitis viral causada per hepatitis B i C és una causa important de morbiditat i mortalitat a nivell mundial, fins i tot en la regió europea. En concret, s'estima que a la Unió Europea (UE) i l'Espai Econòmic Europeu (EEE), aproximadament 4,7 milions de persones viuen amb infecció crònica pel virus de l'hepatitis B (VHB), i 3,9 milions d' persones amb infecció crònica pel virus de l'hepatitis C (VHC).





El 2015, els estats membres de les Nacions Unides van adoptar els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) per 2030, els quals es componen de 17 objectius i 179 metes, inclòs l'objectiu 3, que consisteix a promoure la salut i el benestar, i la meta 3.3 que assenyala "posar fi a les epidèmies de sida, tuberculosi, malària i malalties tropicals desateses i combatre l'hepatitis, malalties transmeses per l'aigua i altres malalties transmissibles".





A més, en 2016, la 69a Assemblea Mundial de la Salut va abonar la primera Estratègia Global d'al Sector de la Salut (GHSS) per a l'hepatitis viral, amb l'objectiu d'eliminar l'hepatitis viral com una amenaça important per a la salut pública per 2030 en alineació amb els ODS. L'eliminació es defineix com una reducció del 65 per cent en les morts relacionades amb l'hepatitis i una reducció del 90 per cent en les noves infeccions cròniques per VHB i VHC, en comparació amb la línia de base del 2015.





Així mateix, i segons els informes publicades avui per l'ECDC, s'està produint una disminució contínua en les notificacions d'hepatitis B aguda que podrien atribuir-se "en gran mesura" a l'impacte de la vacunació contra el VHB a la regió.