Catalunya preveu assolir el pic a UCI a principis d'agost amb 700 ingressats

El conseller de Salut de la Generalitat, Josep Maria Argimon, ha previst que Catalunya arribarà al pic de pacients ingressats en unitats de cures intensives (UCI) de la cinquena onada de la pandèmia de Covid-19 a principis d'agost amb 700 pacients crítics.





Argimon @ep





En comissió parlamentària aquest dimecres, ha aclarit que la situació epidemiològica "no és més favorable" després de superar el pic de contagis i ha advocat per esperar a veure com serà l'afectació assistencial en les pròximes setmanes.





Sobre la dimensió de la cinquena onada de la pandèmia, Argimon ha atribuït el seu impacte a l'aixecament de mesures restrictives, a l'expansió de la variant Delta, a l'increment de la interacció social i a un canvi en la percepció de la ciutadania de la pandèmia.





Pel que fa a la resolució de Servei Català de la Salut (CatSalut) que estipula que ambulatoris i hospitals reservin tota la capacitat per "activitat urgent, emergent i clínicament inajornable" en tots els nivells assistencials, ha defensat que es tracta del mateix recurs que el departament va utilitzar en la primera i segona onades.





També ha reivindicat les restriccions impulsades per al control de la cinquena onada --entre les quals s'inclou el toc de queda i el tancament de qualsevol activitat a les 00.30 hores, entre d'altres--, els cribratges a territoris i col·lectius concrets i el canvi de protocols en residències.