La metàstasi és la responsable de més del 90% de les morts per càncer

zLa biòloga del CSIC a l'Institut de Neurociències d'Alacant, Ángela Nieto, ha assegurat que la metàstasi és la responsable de més del 90 per cent de les morts per càncer, pel que ha assenyalat que el "gran repte" és impedir que es produeixi.





Nieto porta més de 25 anys observant com, quan i per què les cèl·lules migren d'un lloc a un altre dins de l'organisme. El seu treball parteix d'una constatació. "En algunes patologies com el càncer es produeix una reactivació de processos embrionaris. Sota aquesta premissa, intentem entendre i prevenir la formació de metàstasi o reparar òrgans danyats", ha detallat.





Pulmó d'un ratolí amb metàstasi @ep





Durant dècades, la investigació del càncer s'ha centrat en el tumor primari i gràcies a aquest treball s'han aconseguit progressos en la supervivència dels pacients. "Però és evident que també cal fixar-se en l'etapa en la qual les cèl·lules canceroses es disseminen des del tumor primari i colonitzen òrgans distants. Al grup portem més de 25 anys treballant sobre la idea que, en la progressió del càncer cap a la metàstasi, hi ha una activació aberrant de gens embrionaris ", ha detallat.





Dit això, ha explicat que fa anys van descobrir uns gens fonamentals per al desenvolupament de l'embrió perquè doten a les cèl·lules de capacitat de moviment. "Això té sentit perquè durant el desenvolupament embrionari, moltes cèl·lules neixen lluny del seu destí final, així que activen aquests gens i es desplacen al lloc on han de realitzar la seva funció. Una cosa així es produeix en la disseminació de les cèl·lules canceroses", ha detallat .





En el desenvolupament embrionari, recalca, aquest procés es basa en un grup de gens que s'encarreguen de dotar de moviment a les cèl·lules; llavors estan encesos, i això és essencial per al progrés de l'embrió. Quan les cèl·lules arriben al seu destí, aquests gens s'apaguen i normalment romanen apagats durant la vida de l'adult sa.





No obstant això, en algunes patologies com el càncer tornen a encendre. I van a fer el mateix que feien en l'embrió, però ara, en lloc de ser un procés beneficiós, és deleteri perquè aconsegueixen disseminar cèl·lules del tumor primari a altres òrgans. Quan arriben, nien i formen les metàstasis.





Davant d'aquest escenari, la biòloga ha destacat la importància de seguir estudiant els tumors primaris, sobretot l'heterogeneïtat cel·lular. "Les cèl·lules d'un tumor no són totes iguals, fins i tot es poden encarregar de diferents funcions. I els tumors evolucionen, adquireixen noves mutacions que modifiquen la seva malignitat. Però, a més, ara cal posar el focus en l'anàlisi del nínxol metastàsic: el entorn que les cèl·lules disseminades per l'activació dels gens embrionaris van a colonitzar ", ha comentat.





Finalment, ha assegurat que desafiament és impedir la formació de metàstasi o ser capaços de tractar-les el més aviat possible. "Però el càncer no és una malaltia, sinó centenars d'elles amb diferents característiques. De fet, hi ha alguns tipus de càncer com el de mama que fa 20 o 30 anys tenia una supervivència baixa i ara un percentatge altíssim de dones sobreviuen a ell.





Altres tipus de tumors com el càncer de pàncrees o el melanoma segueixen sent de mal pronòstic, però l'arribada de la immunoteràpia ha estat una fita per als tractaments. I de nou, impedir que es formin les metàstasis és el gran repte ", ha tancat.