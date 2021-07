Paula Badosa es retira després de patir un cop de calor i Muguruza cau davant Rybakina

La tennista Paula Badosa s'ha acomiadat del somni olímpic després d'haver-se hagut de retirar aquest dimecres per un cop de calor en els quarts de final dels Jocs de Tòquio, mentre que Garbiñe Muguruza ha estat eliminada de la cita olímpica en perdre amb la russa Elena Rybakina.





Paula Badosa @ep





La catalana d'origen nord-americà havia signat un excellent torneig amb un tennis d'alt nivell, però aquests "problemes físics", tal com ha indicat el Comitè Olímpic Espanyol, l'han apartada del podi sense poder acabar de disputar el primer set davant la txeca Markéta Vondrousová (6-3).





Badosa ha hagut d'abandonar la pista en una cadira de rodes tapant-se el cap per protegir-se del sol amb una tovallola. Dues hores més tard de ser desqualificada, la tennista també ha confirmat que es retira del dobles mixt en què havia de participar amb Pablo Carreño.





"La retirada de Paula Badosa en el quadre individual també implica que no participi en el mixt al costat de Pablo Carreño. No tindrem tennistes en aquesta disciplina", ha informat el Comitè Olímpic Espanyol, que ha enviat "molts ànims" a la jugadora nascuda a Manhattan.





Per la seva banda, Garbiñe Muguruza tampoc no ha tingut sort i ha estat eliminada en els quarts davant la russa Rybakina, a qui ha estat a punt de guanyar en el primer set però no ha pogut aguantar el segon i ha acabat perdent el matx (7-5 i 6-1).