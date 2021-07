Naturgy invertirà 14.000 milions fins al 2025 i repartirà 5.900 milions en dividends

Naturgy impulsarà les seves inversions fins als 14.000 milions d'euros en el període 2021-2025 per afrontar la seva aposta per les renovables i ser protagonista de la transició energètica, acompanyant aquest esforç inversor d'una retallada en la seva política de dividends.





En concret, la companyia preveu repartir uns 5.900 milions d'euros en dividends entre els seus accionistes en el període 2021-2025, amb una retribució anual d'un sòl d'1,2 euros per títol, ha informat a la Comissió Nacional de l'Mercat de Valors (CNMV ).





D'aquesta manera, l'energètica retallarà la retribució a l'accionista que fa al seu anterior pla, rebaixant el 'pay out' per al període 2021-2025 al 85%, enfront del 120% que representava en l'anterior per al període 2018-2022, i que suposava un repartiment de dividends entre els seus accionistes d'uns 6.900 milions d'euros en aquests cinc anys.





Francisco Reynés @ep





El dividend se seguirà pagant en tres trams, amb un primer abonament de 0,3 euros en el primer semestre, un altre de 0,4 euros el tercer trimestre i un altre de 0,5 euros després de la junta general d'accionistes.





De les inversions totals de 14.000 milions d'euros per a ser protagonista en la transició energètica, 8.700 milions d'euros es destinaran a renovables i altres 4.100 milions d'euros a xarxes.





El grup, que compta amb una OPA parcial voluntària del fons australià IFM per fer-se amb fins a un 22,69% del seu capital, ha presentat així la que serà la seva nova 'full de ruta' per a aquest pròxim lustre.





No obstant això, Naturgy preveu la reavaluació de la seva política de dividends en 2023, en funció de l'execució de l'acompliment i transformació del pla.





"INVERTIR PER CRÉIXER" DE MANERA ORGÀNICA





En roda de premsa, el president de Naturgy, Francisco Reynés, ha considerat que aquest nou pla, enfront de l'anterior que va fer l'empresa "més simple i més eficient", busca ara "invertir per créixer", amb el focus posat en les renovables i les xarxes elèctriques.





Així, ha destacat que en aquests cinc anys el pilar estratègic serà el creixement, "abordat de forma orgànica", amb l'objectiu de "ser un actor rellevant en la transició energètica" i deixar en 2025 una companyia "més preparada per al món en el que estem ".





CRÉIXER SENSE GRANS DESINVERSIONS O ADQUISICIONS





A més, Reynés ha assegurat que l'objectiu d'aquest nou pla no és fer grans desinversions o adquisicions inorgàniques, "llevat que hi hagi oportunitats per rotar el portfoli, al que sempre s'ha d'estar obert".





"És un pla amb un perímetre constant, sense adquisicions inorgàniques, però no som una companyia immobilista. Estudiarem qualsevol oportunitat i sempre amb disciplina financera d'anàlisi. No podem dir que no a les oportunitats de futur", va dir, afegint, això sí, que les regles en qualsevol operació seran, com sempre, l'aposta per l'estabilitat i que sigui en països de moneda forta i marc jurídic estable ".





Per afrontar tot aquest pla, l'energètica generarà 20.000 milions d'euros entre flux de caixa (16.700 milions d'euros) i deute (3.200 milions).





EBITDA DE 3.700 MILIONS I BENEFICI DE 1.500 MILIONS EN 2025





Pel que fa als objectius financers, per al seu resultat brut d'explotació (Ebitda) aspira a un creixement anual del 5% en el període, per arribar a 2025 la xifra dels 4.800 milions d'euros, davant els 3.700 milions d'euros el 2020.





Mentrestant, el grup apunta a un objectiu de benefici ordinari de 1.500 milions d'euros el 2025, amb un increment del 12% anual des dels 900 milions d'euros de l'any passat.





Amb aquest esforç inversor per a la transformació de la companyia, Naturgy veurà elevat la seva apalancament del 17,1% el 2020 fins al 20,7% a la fi del període del pla.





ACONSEGUIR ELS 14 GW RENOVABLES A 2025





Pel que fa a l'aposta per les renovables, l'energètica elevarà la seva capacitat instal·lada 'verd' a 9,4 gigawatts (GW) en el període, des dels 4,6 GW fins als 14 GW el 2025. La cartera de projectes de l' grup puja a 24,8 GW, la major part d'ells a Europa -principalment Espanya- amb 12,7 GW, seguit d'Estats Units (7,8 GW), Austràlia (3,6 GW) i Xile (0,7 GW ), les quatre geografies en què focalitzarà el seu creixement.





Per tecnologies, Naturgy apostarà per impulsar la fotovoltaica, que passarà de tenir un pes del 9% de la seva capacitat instal·lada a representar el 45% a la fi del lustre del pla. Pel que fa a la cartera de projectes del grup, 16,1 GW són d'aquesta tecnologia, mentre que 8,7 GW són d'eòlica terrestre.





Francisco Reynés ha destacat que el grup centrarà el seu creixement en geografies de "baix risc, amb moneda forta i amb marcs regulatoris" estables ".





Altres dels possibles vectors de creixement en el període per a l'empresa podrien venir de les oportunitats d'inversió addicionals que ofereix el programa 'Next Gen EU', amb projectes per mobilitzar 13.800 milions d'euros en sectors com la mobilitat sostenible, la digitalització o la transició justa, i 3.000 milions d'euros en gasos renovables.